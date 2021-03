Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse perioodi, mille eest kohatasu ei küsita.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karmimad piirangud seadnud valitsus on muu hulgas tungivalt soovitanud jätta lapsed praegu koju. Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas, et valitsuse lasteaedu puudutav tungiv soovitus hakkab tööle vaid siis, kui omavalitsused ei küsi sel perioodil lasteaia kohatasu.

"Nii on ka õiglane, sest tavapärase lasteaiateenuse saamine on viiruskriisi tõttu lapsevanemast mitteolenevatel põhjustel piiratud. Koroonaviiruse levik põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, mistõttu on kohatasu mitteküsimine praeguses olukorras ka perede toimetuleku mõttes vajalik lahendus," lausus Klaas.

Kohatasu mitteküsimine laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka neile lastele, kelle vanemad koju jätavad. See kajastub järgmise kuu kohatasu arvel. Kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteaedade osas otsustas. Linnavalitsus on valmis eralasteaedadele saamata jääva kohatasu kompenseerima linnaeelarvest.