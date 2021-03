Valitsus andis piiranguid karmistades muu hulgas soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula ütles ERR-ile, et pealinna lasteaedades käib praegu kohal umbes 28 protsenti neist lastest. Vanemad, kellel seda vaja on, toovad lapse lasteaeda.

Mõnes lasteaias on lapsi väga vähe, mõnes on täituvus 50 prtosenti. Neid lasteaedu on Pajula sõnul siiski vähe - vaid viis.

Ka Tartu abilinnapea Asko Tamme ütles, et lasteaias käib umbes kolmandik.

"Kõikide peale kokku - munitsipaallasteaiad, eralasteaiad, lastehoiud - see number, millest me räägime, on umbes 6000 last, kes on registris. Tänase hommiku seisu andmed alles laekuvad, aga 16. märtsil oli kokku puudujaid 70 protsenti," ütles ta.

Tamme selgitas, et suuremates lasteaedades on rühmade ümbertõstmine lihtsam ning neis käib kohal ka rohkem lapsi. Samas on väiksemaid eralasteaedu ja eralastehoide, kust praktiliselt kõik lapsed on koju jäänud.

"Lasteaednikud on väga tublid. Selles olukorras, kus lapsi on vähe tulemas, pannakse rühmad kokku, pidades silmas seda, et kes on üks kord kokku pandud, need ka kokku jäävad," lisas ta.

Tamme sõnul käis eelmisel kevadel eriolukorra ajal lasteaedades kohal kümme protsenti lastest.

Andres Pajula ütles, et Tallinna lasteaedades rühmasid ümber ei komplekteerita ja kokku ei panda.

"Ka lasteaias kehtib ruumitäituvuse nõue, mis on 25 protsenti. Meil on täna lasteaedades pigem väiksemad rühmad ja kui vähegi võimalik, siis rühmi ei segata. Muidugi, kui lasteaias on kokku ainult kolm last, siis nad on ühe õpetaja juures," selgitas Pajula.

Ta tõdes, et ka lasteaedades on koroonakoldeid. "Eks lasteaedades on ka nakkuskoldeid. Üks lasteaed on praegu ka vaatluse all ja koos terviseametiga püüame selgust saada, millised sammud oleks vaja astuda. Aga selge on see, et kui me räägime, et meil on 1058 rühma, siis karantiinis olevate rühmade arv on täna 99 ehk sisuliselt kümme protsenti," rääkis Pajula.