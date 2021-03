Valitsus andis eile tungiva soovituse koroonaviiruse laia leviku tingimustes mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Ka terviseameti esindaja Mihkel Näks ütles, et kõik kontaktid, sealhulgas lastega seotult, tuleb viia miinimumini.

Vähem kui kuu aega tagasi Tallinna Haabersti linnaosas avatud uue Naksitrallide lasteaia nimekirjas on praegu 71 last. Kohal käib neid koroonaviiruse laialdase leviku olukorras pisut üle poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viirus ei ole ka vastavatud lasteaiast mööda läinud - direktor Pärje Ülavere sõnul on üks lasteaiarühm töötaja positiivse kooronatesti tulemuse järel järgmise nädalani karantiinis.

"Oleme tegutsenud vastavalt juhtnööridele - vanemaid teavitanud, kõiki töötajaid teavitanud, kõik on informeeritud olukorrast, kõik meetmed, mis teha saab, oleme siin teinud," selgitas ta.

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Mihkel Näks ütles, et Tallinnas ja Harjumaal on praegu kuus lasteaedadega seotud koroonaviiruse kollet, millest amet teadlik on. Ja ehkki Näksi sõnul juhtumite kasvu märgata pole, soovitab ta võimalusel lapsi kodus hoida.

"Mida vähem kontakte, seda parem tänastes kõrgetes numbrites./.../ Täna on viiruse levik niivõrd kõrge, et kõiksugu kontaktid viia miinimumini, sealhulgas ka laste vaates, kui võimalik, siis pigem jääda koju," ütles Näks.

Valitsus andis esmaspäeval uusi piiranguid tutvustades lapsevanematele tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusminsiter Liina Kersna ütles, et kõik need lapsevanemad, kelle töö võimaldab olla kodus ja jätta ka lapsed koju, peaks seda tegema. Ta lisas samas, et lasteaedu ei saa kinni panna.

"On hästi oluline, et need inimesed, kes tegelevad näiteks kriisi lahendamisega meditsiinis, politseis, päästes või ka näiteks transpordis, teeninduses, kassiirid toidupoodides, saaksid siiski oma lapsi lasteaeda viia," ütles minister.

Ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et olukord on tõesti selline, kus ongi vaja, et maksimaalselt suur laste arv jääks koju ka lasteaedadest.

"Kui seda võimalust ei ole, siis Tallinna linn jätkuvalt pakub lasteaiateenust, kõik lasteaiad on avatud. Ja juhul kui ei ole võimalust kodus viibida, siis nii, nagu see oli kevadel, lapsi saab lasteaeda tuua," sõnas Kõlvart.

Nende laste pealt, kes nüüd koju jäävad, Tallinnas kohatasu maksma ei pea.