Ida-Saksamaal toodetud Trabanti sõiduautod on tänapäeva Saksamaal populaarsemad kui kaasaegse tehnoloogiaga varustatud Teslad.

Tesla auto on elektrilise tuleviku kehastus, mis on varustatud Silicon Valley kõrgtehnoloogiaga.

Trabant on ilma kütusenäidikuta kommunismiajastu toodang, mille teoreetiline tippkiirus on umbes 120 kilomeetrit tunnis, teatas The Times.

Siiski on Saksamaa autoteedel rohkem Trabante kui Teslasid. Duisburgi-Esseni ülikooli uurimiskeskuse andmetel on Saksamaa teedel 38 172 Trabanti sõiduautot. Elon Muskile kuuluv Tesla on Saksamaal müünud 34 000 autot.

Trabanti populaarsus Saksamaal on seotud nostalgiaga. Viimastel aastatel on Ida-Saksamaal toodetud sotsialistlikud reliikviad populaarsust kogunud.

Trabanti hiilgeajal nautis selle tootjafirma Sachsering Ida-Saksamaal monopoolset seisundit. Juba siis tehti Trabanti üle palju nalja.

Üks nali, mis viitas Saksamaa Demokraatliku Vabariigi puuviljapuudusele oli näiteks selline: "Kuidas kahekordistada Trabanti väärtust? Kui sa paned banaanid tagaistmele".

Trabanti omanikud väidavad, et auto lihtne disain muudab selle hooldamise odavaks ja arusaadavaks.

Trabanti tootmine lõpetati juba 1991. aastal.