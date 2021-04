Tesla kritiseeris Saksamaa bürokraatiat

USA autotootja Tesla teatas, et Saksamaa kohmakas bürokraatia takistab võitlust kliimamuutuste vastu. Tesla üritab saada valitsuse nõusolekut, et rajada Berliini lähedale maailma suurim elektriautotehas.

"Saksamaa regulatsioonide labürint takistab globaalse soojenemise vastase võitluse edendamist," teatas Tesla.

Tesla on Berliini ümbruses maha raiunud juba tuhandeid puid. Siiski pole Tesla saanud lõplikku ehitusluba. Saksamaa keskkonnakaitsjad väidavad, et tehas võib kahjustada ümbritsevaid looduskaitsealasid.

Kui Saksamaa võimud Teslale ehitusluba ei anna, peab ettevõte oma tehase ehitamise lõpetama.

"Elon Muski juhitud Tesla on viimased 16 kuud proovinud saada Saksamaa keskkonnaametilt nõusolekut, et rajada viis miljardit eurot maksvat autotehast. Tehas suudaks toota pool miljonit elektrisõidukit aastas," teatas The Times.

Tesla tehase ehituse viivitus on samuti ebamugav Saksamaa valitsusele. Berliini teatel on Muski investeering tõend, et Saksamaa on 21. sajandi tehnoloogias konkurentsivõimeline.