Norras ületas elektriautode müük tavamootoriga autode müügimahu

Norra maanteetranspordi nõukogu (OFV) andmeil oli 54 protsenti riigis müüdud uutest autodest elektrisõidukid, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat (HS). Sellega kasvas elektriautode osakaal üle-eelmise aastaga võrreldes rohkem kui kümme protsendipunkti võrra.

Neli enim müüdud automarki olid elektri jõul liikuvad mudelid Audilt, Teslalt, Volkswagenilt ja Nissanilt. Läbimüügilt viies mudel oli Volkswagen Golf, mida on saada nii sisepõlemismootori kui ka elektrimootoriga, kuid statistika ei võimalda selgust saada, millist versiooni rohkem müüdi.

Norra on Euroopa suurim naftatootja ning rikka riigina on see jõuliselt subsideerinud elektriautode kasutuselevõttu. Norra on seadnud eesmärgiks jõuda 2025. aastaks uute autode osas nullemissioonideni, tõdes HS.

Helsingin Sanomat lisas, et elektriautode populaarsus kasvab ka Soomes, kus mullu arvele võetud uutest autodest 18 protsenti olid kas elektri- või hübriidautod. Eelmisel aastal müüdud sõiduautodest oli 4,4 protsenti täiselektrilised autod, aasta varem oli see osakaal olnud 1,7 protsenti.