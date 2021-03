Karilaid: kas Helme loodab salaja Reformierakonda enda kaissu meelitada?

Keskerakonna aseeesimees Jaanus Karilaid vastas teravalt EKRE aseesimehe Mart Helme poolt esmaspäeval Keskerakonna suunal kõlanud kriitikale ning ütles, et Reformierakonna enda poolele meelitamine ei lähe läbi.

Endine EKRE juht Mart Helme ütles saates "Otse uudistemajast", et Keskerakonna juhid on Reformierakonnaga valitsust moodustades reetnud kõik alates valijatest, oma erakonnast kuni partneriteni.

"EKRE endine esimees, kes rapsib ühest äärest teise, on kaotamas närve. Kord võrdleb ta venelasi Kremli loodud vähkkasvajaga, siis käib Narvas hääli lunimas, proovides nii kadu kuulutada Keskerakonnale. Aga eksib sama rängalt, kui ennast 2016. aastal presidendikandidaadiks pressides, mis lõppes 16-häälse fiaskoga. Keskerakonna mõõnade juures on varemgi poliitilisi nutulinde olnud, aga nad kõik on valusalt vastu näppe saanud. Nii läheb ka seekord," kommenteeris Karilaid.

Karilaid nentis, et aasta tagasi oli tõesti Keskerakonnal Narvas keeruline, kuid hetkeline seisak on ületatud.

"Eile liitusid Keskerakonnaga üheksa Narva linnavolikogu liiget, kelle hulgas ka esimees Tatjana Stolfat. Narva haigla ja muud olulised investeeringud on töölaual ning uusi liitujaid järjest tuleb. Keskerakonnal on reaalne jõud midagi ära teha, EKRE-t kannab vaid ennastkiitev jutuvada," sõnas Karilaid.

"Hämmastav, et tagurpidi ratsukäigu teinud ja suurlinna säravate tulede ahvatlusel oma Pärnu valijad hüljanud Helme varasematest pihtasaamistest midagi ei õpi. Ju tahab pärandada EKRE-le liitlasteta tuleviku või loodab salaja Reformierakonda endale kaissu meelitada. Ei lähe läbi, vahutamisest ei piisa ning Keskerakonna liigasse on EKRE-l veel valgusaasta. Unistamine on siiski lubatud," lausus Karilaid.

"Helme ütles õigesti, kui väitis, et opositsioon on EKRE-le hästi mõjunud - tegemist ongi piimavuntsides opositsioonierakonnaga. Anname neile aega vahetusmängijate pingil kasvada," lisas Karilaid veel.