EKRE fraktsiooniga Narvas liitus kaks linnavolinikku

"Tegin sellise otsuse, kuna linnas on kujunenud vastav olukord. Astun EKRE fraktsiooni, kuna soovin linnavolikogus toetada neid häid konservatiivseid põhimõtteid, millel põhineb kogu töö. Siis, kui saadikud austasid erinevaid vaateid, kui linnavolikogu liikmed, olenemata sellest, millise fraktsiooni liikmed nad olid, suhtusid üksteisesse austusega. Mulle ei meeldi selline demokraatia, mis ilmus siia saali koos fraktsiooniga "Meie Narva"," ütles Olenina ERR-i venekeelsele portaalile. "Seepärast astun fraktsiooni, kus ei toimetata teiste selja taga, vaid on põhimõtteline soov tegutseda nii, et linnavalitsus täidaks volikogu otsuseid, pidades neid enda jaoks kohustuslikeks," lisas Olenina.

Fjodorov ja Olenina olid kuni 2018. aastani Keskerakonna liikmed, kui linnas puhkenud korruptsiooniskandaali tõttu sellest augustis välja astusid. Narva volikogus olid nad kuni veebruarini fraktsiooni Kodulinn Narva liikmed. Pärast nende kahe lahkumist jäi fraktsiooni ainult Aleksei Mägi, kes nimetas fraktsiooni märtsis ümber EKRE fraktsiooniks.

Nüüd on Narva linnavolikogu EKRE fraktsioonis kolm inimest. Samas on volikogu aseesimees Tarmo Tammise seadnud fraktsiooni seaduslikkuse kahtluse alla, viidates seadusepügalale, mille kohaselt saab fraktsiooni moodustada vähemalt viis saadikut.

Narva linnavolikogus on 31 liiget. Koalitsiooni moodustavad 22 saadikut fraktsioonidest "Kesk", "Meie Narva" ning fraktsioonideväline saadik Mihhail Stalnuhhin.