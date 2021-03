Eakad, kellel õnnestus digiregistratuuri esimesel katsepäeval saada aeg nädalavahetuseks vaktsineerimisele, ei pruugi tegelikult broneeringut sellele omada. See tähendab, et kui digiregistratuuri broneeringu märget ei tekkinud, võib vaktsiinisüst jääda kinnitusele vaatamata ikkagi saamata.

Neljapäeval avanes riigi pilootprojekti korras digiregistratuur, kuhu üle 65-aastased said omale selleks nädalavahetuseks vaktsineerimisaegu broneerida. Süsteem, kuhu riputati 6000 vaktsineerimisaega, sai kiiresti ülekoormatud, viskas veateateid ja oli kohati maas.

Need, kellel õnnestus aeg broneerida, said digiregistratuuri arendajalt tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt (TEHIK) broneeringukinnituse. See asjaolu aga iseenesest veel tegelikku broneeringut tagada ei pruugi.

IT-koolitaja Henn Sarv kirjeldas sotsiaalmeedias oma kogemust: "Panin end kirja vaktsineerimisele. Vend käis mul külas, panime ta kirja vaktsineerimisele. Naine pani end kirja vaktsineerimisele. Panime Raplasse enam-vähem samale ajale - hea koos minna. Workflow selline: lähed digilukku, leiad Raplas pühapäevaks aja; broneerid aja; saad kinnituse; oled rahul. Nii igaühega - kolm inimest, kolm kinnitust. Lepime kokku, kuidas pühapäeval toimetada, ja nüüd õhtul selgub: minul on digiloos broneering, teistel ei ole. Kasutajatugi ütleb: kinnitus ei loe midagi, te peate kohe vaatama, kas broneering on olemas. Ma olen elus mõnegi infosüsteemiga kokku puutunud, aga sellist asja, et tellimuse kinnitus (välja prinditud) tuleb veel üle kontrollida, näen esimest korda."

Ka TEHIK ise hoiatas hilisõhtul oma sotsiaalmeediakontol, et süsteemilt saadud kinnitus ei pruugi tegelikku broneeringut tähendada.

"Tänane digiregistratuuris vaktsineerimise broneerimise pilootprojekt on olnud edukas, kuid meile väga suure koormusega. Meil on hea meel, et tuhanded inimesed on endale ajad leidnud, kuid palume mõista, et uute lahenduste piloteerimisel võib alati ette tulla tehnilisi kitsaskohti. Näiteks praegu on tekkinud olukord, kus osadel puhkudel ei ole broneeringut üleriigilises digiregistratuuris broneeringute all näha. Oleme sellega kursis ja tegeleme lahenduse leidmisega," seisab TEHIK-u postituses.

Kui broneeringukinnitust digiloos pole, siis ei ole ka aega vaktsineerimisele nendel, kes broneerisid aja kas PERH-i, Hiiumaa haiglasse, Läänemaa haiglasse, Järvamaa haiglasse, Viljandi haiglasse või Rapla haiglasse.

Ülejäänud meditsiiniasutustega ei tohiks broneeringu märke puudumine broneeringuaja tegelikku puudumist tähendada, kuid TEHIK soovitab selle üle kontrollida.

"Kui sul tekib olukord, et sa juhuslikult ei mäleta täpset aega ja ei ole seda kuskile üles kirjutanud, siis soovitame kindluse mõttes selle kohta uurida broneeritud asustuse registratuurist. Kui sa selle juba välja printisid, siis ei ole probleemi – aeg on olemas ja võid julgelt kohale minna," lisas TEHIK.