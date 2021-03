Üle 65-aastased saavad digiloos end vaktsineerimisele kirja panna

Sel nädalavahetusel oodatakse koroonaviiruse vastu vaktsineerima kõiki inimesi, kes on 65-aastased või vanemad. Sobiva vaktsineerija saab inimene esmakordselt valida üleriigilise digiregistratuuri abil, kusjuures vaktsineerimisaegu näevad portaalis ainult inimesed, kes on 65-aastased või vanemad.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et lähinädalate jooksul saabuvad riiki suuremad vaktsiinikogused ning vaktsineerimist saab pakkuda korraga väga paljudele inimestele.

"Koroonaviiruse levik on riigis jätkuvalt väga murettekitav, mistõttu on riigi eesmärk endiselt jätkata vaktsineerimisega kiires tempos. Seetõttu kasutame inimestele vaktsineerimisaja pakkumiseks digiregistratuuri võimalusi, sest digitaalse aja saamine vähendab oluliselt tervishoiutöötajate koormust, kes muidu peaksid inimesi ühekaupa läbi helistama," selgitas Laane.

Selleks nädalavahetuseks saavad üleriigilises digiregistratuuris pilootprojekti raames endale AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimiseks sobiva aja valida kõik 65-aastased ja vanemad inimesed. Seda sõltumata elukohast või perearstinimistu asukohast.

Nädalavahetuseks on pakkuda ligikaudu 6000 vaktsineerimisaega

Laupäevaks ja pühapäevaks on pakkuda kokku ligikaudu 6000 vaktsineerimisaega. Vaktsineerimisaegu näevad ja saavad digiregistratuuris broneerida ainult vastavasse vanuserühma kuuluvad inimesed.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) avas meditsiiniasutustele digiregistratuuris võimaluse COVID-19 vaktsineerimise ajad avalikuks teha ja inimestel läbi veebi neid broneerida. Vastavasse vanusegruppi kuuluv inimene võib valida aja ükskõik millises haiglas, mis on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud.

Digiregistratuurile pääseb ligi veebiaadressidelt digiregistratuur.ee või digilugu.ee.

TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul oli digitaalse võimaluse loomine aegade broneerimiseks järjest suureneva vaktsineerimistempo juures väga vajalik, sest see annab inimestele täiendava võimaluse leida endale sobiv aeg ja koht vaktsineerimiseks.

Digiregistratuur võib nädalavahetusel kohati kokku joosta

"Kuna sel nädalavahetusel vaktsineeritavate inimeste vanusegruppi kuulub üle 300 000 inimese, siis oleme valmis digiregistratuuri külastatavuse hüppeliseks tõusuks. Juhul, kui süsteem on väga suure külastatavuse tõttu üle koormatud ja broneeringut ei õnnestu kohe teha, siis tasub mõne aja pärast uuesti proovida," selgitas Reinhold.

Ta lisas, et ilmselt täituvad ajad väga kiiresti, kuid edaspidi tekib vabu aegu juurde vastavalt vaktsiinide saabumisele. Samuti on oodata, et järgmistel nädalatel liitub järjest enam tervishoiuteenuse osutajaid, kes oma vaktsineerimise ajad digiregistratuuris avavad.

Esmalt tuleb sisse logida patsiendiportaali ning kui inimene on vaktsineeritavate inimeste sihtrühmas, siis ilmub sisse logimisel avalehele sellekohane teavitus. Siis on edasi võimalik leida vaba aeg kaitsesüsti saamiseks ning see tuleb ka broneerida.

Praegu on vaktsineerimise aegade broneerimisega liitunud üle riigi 22 tervishoiuteenuse osutajat, kuid haigekassa sõnul peaks see arv järk-järgult suurenema.

Praegu on liitunud Ida-Viru keskhaigla, Hiiumaa haigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Läänemaa haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Lõuna-Eesti haigla, Narva haigla, Pärnu haigla, Põlva haigla, Rakvere haigla, Raplamaa haigla, Tartu Ülikooli kliinikum, Valga haigla, Viljandi haigla, Meditiim, OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst, SA Põltsamaa Tervis, OÜ Corrigo, Laagri perearstikeskus, Järvamaa haigla ja Kuressaare haigla.