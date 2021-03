Kruuse tahab Ukraina hooajatöölistele eelisjärjekorras viisasid

Kruuse sõnul saab Eesti põllumajandussektor valdavalt hakkama oma tööjõuga, kuid teatud osas peab tuginema ka täiendavale tööjõule väljast.

"Eelmise aasta kogemus näitas, et vajalikku hooajalist tööjõudu on kohapealt keeruline leida, millega kaasnes märkimisväärne majanduskahju."

Kruuse selgitas, et viimastel aastatel on Eesti aiandusettevõtetel, aga ka piimatootmises, seakasvatuses ja toidutööstuses kujunenud oma töötajate võrgustik, kuhu kuulub ka palju Ukraina kodanikke, kes käivad Eestis hooajalist tööd tegemas.

"Pandeemia olukorras muutus reisimine keeruliseks. Olen saanud põllumajandussektorist tagasisidet, et viisade järjekorrad on muutunud pikemaks, transiitriigid muudavad ootamatult reegleid ning transpordiühendustes esineb häireid. See seab Eesti aiandussaaduste tootmise tõsisesse ohtu, kuna tegemist on kiiresti riknevate toiduainetega."

Kruuse leiab, et tööjõupuudus intensiivsel tootmisperioodil tähendab majanduslikku kahju ettevõtetele ja vähendab värskest kohalikust toorainest valmistatud toodete kättesaadavust ka Eesti tarbijatele.

"Teen ettepaneku kaaluda võimalust väljastada põllumajandussektorisse töötama suunduvatele Ukraina kodanikele viisad eelisjärjekorras. Suurimat koormust on oodata just kevadel, liikumine intensiivistub aprillis (põldude ettevalmistus), suurim osa tööjõust on planeeritud korjeajaks alates juunist," kirjutas maaeluminister Kruuse välisministrile saadetud kirjas.

Ta lisas, et põllumajandustootjad võtavad pandeemiast tingitud piiranguid täie tõsidusega ning loovad omalt poolt töötingimused, mis igati takistavad viiruse levikut.