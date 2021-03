Uuring: 62 protsenti venelastest ei usalda Sputnik V vaktsiini

Venemaal on koroonaviiruse vastu vaktsineerimine aeglane, sõltumatu Levada keskuse uuringu kohaselt keeldub 62 protsenti venelastest Sputnik V vaktsiini manustamisest.

"Veebruari lõpuks oli esimese vaktsiinisüsti saanud 4,7 miljonit venelast. See tähendab, et ainult neli protsenti täiskasvanud elanikkonnast on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud," teatas BBC.

Sõltumatu Levada keskuse märtsi alguses avaldatud uuringus ütles 62 protsenti vastanutest, et nad ei kavatse manustada Sputnik V vaktsiini. Samas uuringus ütles 56 protsenti vastanutest, et nad ei karda viirust.

Kõige vähem toetasid uuringu järgi vaktsineerimist nooremad inimesed. 75 protsenti noortest, vanuses 18-24 aastat, teatasid, et nad ei plaani vaktsiini kasutada

Kõige rohkem kardavad venelased Sputnik V vaktsiini kõrvaltoimeid, samuti soovitakse oodata kõiki testitulemusi.

"Osaliselt on süüdi võimude korraldatud propaganda, mis on aastaid levitanud riiklikus meedias vandenõuteooriaid. Riiklik propaganda samuti alahindas eelmisel aastal koroonaviiruse epideemiat. Inimesed on nüüd täiesti segaduses ega tea, mida ja keda uskuda," ütles demograaf Aleksei Rakša.

Venemaa Sputnik V vaktsiin on osutunud III faasi testides ohutuks ja tõhusaks. Seda kinnitas veebruari alguses teadusajakiri The Lancet.

Venemaa lasi Sputnik V vaktsiini käiku kiiresti, enne kui kõik testid olid lõpule viidud. Massilised koroonaviiruse vastased vaktsineerimised algasid Venemaal juba detsembris.

Rakša leiab, et võimud peavad hakkama kasutama erinevaid sunnimeetmeid.

"Need võivad olla näiteks vaktsineerimispassid, ilma milleta näiteks poleks ühistranspordi kasutamine või välismaale sõitmine võimalik," lisas Rakša