Venemaal peeti opositsioonikoosolekul kinni ligikaudu 200 inimest

Laupäeval peeti Moskvas opositsiooniliikumise "Avatud Venemaa" foorumil kinni ligikaudu 200 inimest. Võimud põhjendasid kinnipidamisi sellega, et sealsed inimesed on osa võtnud "soovimatu organisatsiooni" tegevustest.

Foorum pidi toimuma laupäeval ja pühapäeval ning sinna kogunesid opositsioonipoliitikud üle terve riigi, vahendab Reuters.

Koosoleku hakul tungis ruumidesse aga politsei, kes seal viibinud inimesi politseibussidesse ülekuulamistele viis.

"Politsei tuli kohalike saadikute foorumile Moskvas. Siin on 150 inimest üle terve riigi ja kõik on vahistatud. Ma rõhutan, kõik," kirjutas opositsioonipoliitik Ilja Jašin sotsiaalmeedias.

Lisaks "Avatud Venemaale" on üle 30 liikumise, mille tegevus on Venemaal keelatud. Ametivõimud on seda põhjendanud vajadusega tagada riigi sisejulgeolek.

Kinnivõetute seas on mitu tuntud opositsiooniaktivisti nagu Jašin, Vladimir Kara-Murza, Julia Galjamina, Jevgeni Roizman ja Andrei Pivovarov.

Pivovarov ütles politseijaoskonnas, et foorumi osalejad võeti kinni, kuna võimude arvates korraldas selle Mihhail Hodorkovski asutatud liikumine Avatud Venemaa, mis on tunnistatud "soovimatuks organisatsiooniks".

Vangistatud Kremli-kriitiku Aleksei Navalnõi meeskond ütles, et võimud avaldavad kriitikutele survet enne septembris peetavaid valimisi.

Vene siseministeerium ütles, et kinni võeti ühe mittetulundusühingu umbes 200 liiget, kes rikkusid ühes Moskva hotellis sanitaar-epidemioloogilisi reegleid. Väidetavalt ei kasutanud osa üritusest osavõtjaid pandeemia tõttu nõutavaid isikukaitsevahendeid.

Samuti olevat osavõtjate hulgas tuvastatud inimesi, kes kuuluvad Venemaa Föderatsiooni territooriumil soovimatuks kuulutatud organisatsiooni.