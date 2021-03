Töötukassa soovitab loobuda EMTAK koodidest toetuste maksmisel

Töötukassa nõukogu esimehe Peep Petersoni sõnul on olukord viiruserindel ja majanduses niipalju muutunud, et niinimetatud peensihtimisest toetuste maksmisel tuleks loobuda. Töötukassa nõukogu kavatseb konsulteerida valitsusega ning soostuva vastuse korral teha vastav otsus järgmisel reedel.

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et valitsusega peab rääkima juba seetõttu, et töötukassa enda reservidest on 27 miljonit eurot puudu, et juba märtsikuus saaks laiemalt toetusi maksta.

"Kui valitsus nõustub lisaeelarvega selle 27 miljonit ära katma, siis me saame järgmise nädala reedel teha otsuse, et kaks kuud – märts-aprill – kehtiks laiendatud süsteem ja ettevõtetel oleks lihtsam taotleda ja aru saada. Kui me selle ära muudame, siis me saame sarnaselt eelmisele aastale raha kanda otse töötaja arvele," lausus Peterson.