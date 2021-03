Itaalia pannakse lihavõttepühade ajal lukku

Itaalia on silmitsi koroonapandeemia uue lainega, ütles reedel peaminister Mario Draghi ajal, mil tema valitsus valmistub karmistama piiranguid üle kogu riigi.

Suuremas osas piirkondades suletakse esmaspäevast koolid, restoranid, poed ja muuseumid pärast seda, kui neljapäeval tuvastati riigis pea 26 000 nakkusjuhtu ja suri 373 COVID-19 haiget.

Külastades Rooma Fiumicino lennujaamas uut vaktsineerimiskeskust, ei avaldanud Draghi uute meetmete üksikasju, kuid kinnitas, et valitsus leppis kokku kohastes ja proportsionaalsetes piirangutes.

"Rohkem kui aasta pärast tervishoiualase eriolukorra algust seisame kahjuks silmitsi uue nakatumiste lainega," ütles ta.

Draghi ütles, et arvud, millest on näha 15-protsendine uute nakatumiste tõus möödunud nädalal, nõuavad suurt ettevaatust, et piirata viiruse tagajärjel surevate inimeste arvu ja survet tervishoiuasutustele.

"Mälestus möödunud kevadel toimunust on siiani elav ja teeme kõik, mis meie võimuses, et takistada selle kordumist," lisas ta.

Itaalias on pandeemia algusest alates COVID-19 tõttu on surnud rohkem kui 100 000 inimest. Viirusega kaasnesid ka kuudepikkused liikumispiirangud ning kõige hullem majanduskriis pärast teist maailmasõda.

Draghi kantselei kinnitas, et kogu Itaalia klassifitseeritakse 3. aprillil algavaks lihavõtete nädalavahetuseks kõige kõrgema riskiga "punaseks tsooniks".

Valitsuse kõneisiku teatel leppis kabinet kokku punaste tsoonide klassifitseerimise uutes reeglites, kus elanikel palutakse kodus püsida, välja arvatud erijuhtudel, tööl käimiseks ja tervislikel põhjustel.

Esmaspäevast alates liigituvad kõik piirkonnad, kus on 100 000 elaniku kohta üle 250 nakatunu, automaatselt punaseks tsooniks.

Kõige värskemad ametlikud andmed peaksid saabuma reedel pealelõunal, kuid mõttekoja GIMBE neljapäeval avaldatud andmete kohaselt tundub, et see puudutab enamikke piirkondi.

Varem põhines liigitus punaseks tsooniks mitmel erineval kriteeriumil ja lisaks poliitilistel otsustel.

Ajakirjanduse andmeil muutuvad punasteks Itaalia suurema elanike arvuga piirkonnad nagu näiteks Lombarida, mille keskuseks on Milano, samuti ka Lazio, mille keskus on Rooma.

Uued piirangud lisaks praegu kehtivale öisele liikumiskeelule kell 22 kuni 5 jäävad kehtima ilmselt lihavõteteni.

GIMBE president Nino Cartabellotta hoiatas neljapäeval nakkusjuhtude tõusu eest, mis kestab veel kolm nädalat ning "kinnitab viiruse kolmanda laine algust.

Ta ütles, et enam kui pooltes Itaalia 20 regioonist on haiglad ja eriti intensiivraviosakonnad juba üle koormatud ning tavatervishoiuteenuste pakkumine peatatud.

Itaalia alustas detsembri lõpus ka vaktsineerimisega, aga nagu mujalgi Euroopas, on see takerdunud vaktsiininappuse taha.

Mure tõttu AstraZeneca/Oxford vaktsiini kõrvalmõjude üle peatas Itaalia ravimiamet neljapäeval sellega vaktsineerimised, kinnitades samas, et pole mingeid tõendeid selle kohta, et vaktsiin põhjustaks veresoonte trombe.

Draghi tegi vaktsineerimise kiirendamise üheks oma uue veebruaris tööd alustanud valitsuse prioriteediks.

Reedel kinnitas ta, et milline iganes saab olema Euroopa Ravimiameti seisukoht vaktsiini osas, "võin kinnitada, et vaktsineerimise kampaania jätkub varasemast kiiremas tempos".