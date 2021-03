Itaalia prokurörid arestisid 400 000 doosist koosneva AstraZeneca vaktsiinipartii

Piemonte maavalitsus peatas pühapäeval partii kasutamise, sest 57-aastane Sandro Tognatti haigestus ning suri mõni tund pärast vaktsiinisüsti saamist, vahendas Reuters. Samas ei ole tema surma asjaolusid täpsustatud.

Kasutusest võetud partiis oli 393 600 vaktsiinidoosi.

Juba mitu Euroopa riiki on peatanud Oxford/AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise väidetava trombiohu tõttu. Viimastena peatasid selle vaktsiini kasutamise ettevaatusabinõuna pühapäeval Iirimaa ja Holland, vaktsiini kasutamine on peatatud ka Taanis, Norras ja Islandil.

AstraZeneca teatas pühapäeval, et pärast 17 miljoni kaitsesüsti tulemuse analüüsimist ei leitud ühtki tõendit, et kaitsesüst oleks trombiohtu suurendanud. Farmaatsiafirma teatas, et 15 süvaveeni tromboosi ja 22 kopsuemboolia juhtu vaktsineeritute seas on "palju madalam näit kui on oodatav elanikkonna seas keskmiselt".