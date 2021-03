WHO: AstraZeneca koroonavaktsiin on ohutu

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kinnitas reedel, et AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise peatamiseks ei ole põhjust.

Mitu riiki on verehüübe põhjustamise hirmu tõttu AstraZeneca koroonavaktsiini laialiveo peatanud. WHO teatas, et organisatsiooni vaktsiinide nõustamiskomitee uurib laekuvaid ohutusandmeid ja rõhutas, et põhjuslikku seost AstraZeneca vaktsiini ja verehüübe vahel ei ole kindlaks tehtud.

"Peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist," ütles WHO kõneisik Margaret Harris, kes rõhutas, et kõiki vaktsiini ohutusega seotud küsimusi tuleb uurida.