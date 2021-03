Austria kantsler Sebastian Kurz oletas reedel, et osa EL-i liikmeid võib olla sõlminud vaktsiinitootjatega "salakokkulepped", et saada rohkem doose kui neile EL-i üleste kokkulepetega ette nähtud.

Kurz ja veel viie EL-i liikme valitsusjuhid saatsid reedel Euroopa Komisjoni presidendile Ursula Von der Leyenile ja Euroopa Ülemkogu eesistujale Charles Michelile kirja, milles väidavad, et farmaatsiafirmade vaktsiinitarneid liikmesmaadele ei teostata võrdsetel alustel.

"Säärase süsteemi jätkumisel tekib ja võimendub suveks liikmesriikide vahel hiiglaslik ebavõrdsus, osa võib saavutada karjaimmuniteedi mõne nädala pärast, teised aga jäävad kaugele maha," märgitakse pöördumises.

"Seetõttu kutsume arutama seda olulist teemat riigijuhtide vahel, niipea kui võimalik," lisavad valitsusjuhid.

Euroopa Komisjon nõustus riikide seisukohaga

Euroopa Komisjon teatas laupäeval nõustumisest mitme riigi väljendatud seisukohaga, et kõige õigem alus vaktsiinide jagamiseks on teha seda vastavuses liikmesriikide elanike arvuga.

"See on lahendus, mille komisjon on kõigi ostueelsete lepingute puhul välja pakkunud. See on õiglane lahendus, sest viirus kahjustab kõiki Euroopa osasid ühtemoodi," kinnitas Brüsseli avaldus.

Samuti öeldakse, et vaktsiinide levitamine ostueelsete lepingute alusel toimub läbipaistvalt.

Samas märgitakse, et liikmesriigid otsustasid komisjoni ettepanekust mööda minna sooviga anda protsessile paindlikkust, mis võimaldaks vaktsiiniannuste jagamisel lähtuda epidemioloogilisest olukorrast ja iga maa vaktsiinivajadusest.

Euroopa Komisjoni selgituse järgi on see viinud kõigi eellepingute puhul proportsionaalse jaotuse muutmisele.

"Kui liikmesriigid tahavad proportsionaalse aluse juurde tagasi pöörduda, siis peavad nad selles saavutama kokkuleppe," rõhutas Euroopa Komisjon oma avalduses.

Kuue riigi kirjale reageeris laupäeval Euroopa Ülemkogu eesistuja kantselei, mille kõrge, kuid anonüümseks jääda soovinud ametnik kinnitas, et koroonaviiruse vastase võitluse koordineerimist arutatakse tippkohtumisel, mis toimub 25.-26. märtsil.