"AstraZeneca 10. märtsil Euroopa Liidu ametnikega jagatud dokument näitab, et ravimitootja loodab märtsi lõpuks EL-i tarnida 30 miljonit koroonavaktsiini annust. Seda on 10 miljonit vähem kui AstraZeneca lubas alles veebruaris," teatas Reuters.

"Olukorraga kursis olev inimene ütles, et AstraZenecal on olnud raskusi rahvusvaheliste tarneahelatega," lisas Reuters.

Brüssel on AstraZenecas üha enam pettunud.

"Ma näen pingutusi, kuid mitte parimaid jõupingutusi. See pole veel piisavalt hea," ütles Euroopa Liidu tööstusvolinik Thierry Breton.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse tõdes reedel Kuku raadio saates "Kahe vahel", et AstraZeneca ei ole paraku oma tootmist ja tarneid regulaarseks saanud ja ka sel nädalal ei tea veel, millisel kuupäeval ja kui palju vaktsiini Eestisse jõuab. See omakorda tekitab raskusi vaktsineerijatele, sest siis ei saa nad kutsuda inimesi vaktsineerima, kui ei tea, kui palju vaktsiine tuleb.

"Oleks need kõikumised marginaalsed, kas 1000 rohkem või vähem, aga hetkel oleme olukorras, kus pidi algse graafikuga jõudma järmine nädal 16 000, nädala alguses öeldi, et 9000 ja eile (neljapäeva – toim) pärastlõunal tuli teade, et see kogus võib olla hoopiski alla 3000," rääkis Jesse.

Tarnete vähendamine puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, kes osalevad ühislepingus, mitte ainult Eestit, lisas Jesse. Reedel toimus AstraZenecaga ka kriisikoosolek, mille tulemused pole veel teada.

Asekantsleri kinnitusel on Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty tarned pärast jaanuarikuiseid esimesi konarusi graafikus püsinud – iga esmaspäeva pärastlõunal on kokkulepitud kogus vaktsiini Eestis kohal.

EMA: AZ vaktsiini kõrvalmõjude hulka tuleks lisada rasked allergiad

Euroopa Liidus on massvaktsineerimine käivitunud palju aeglasemalt kui Suurbritannias ja USA-s.

Reedel teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et AstraZeneca vaktsiin on suurepärane.

"On väga oluline mõista, et me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist," ütles WHO pressiesindaja Margaret Harris.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas reedel aga, et AstraZeneca koroonavaktsiini võimalike kõrvalmõjude hulka tuleb lisada raskekujulised allergiad. Tõenäolised allergiate seosed leiti mitme juhtumi käigus Suurbritannias.

EMA ütles, et soovitab täiendada AstraZeneca tooteinfos kõrvalmõjude nimekirja anafülaksia ja ülitundlikkusega.

AstraZeneca: meie vaktsiin ei põhjusta suuremat veresoonte trombi ohtu

Suurbritannia ravimihiid AstraZeneca kinnitas reedel oma koroonavaktsiini ohutust pärast seda, kui mõned riigid peatasid selle kasutamise võimaliku veresoonte trombi ohu tõttu.

"Meie enam kui kümne miljoni inimeste andmetel põhinev ohutusanalüüs pole näidanud mitte mingit suuremat kopsuemboolia või veenitrombi ohtu" vaktsiinisüsti tõttu, seda olenemata vanusest, soost või riigist, teatas ettevõtte kõneisik.

"Pigem on selliste terviserikete hulk vaktsineeritute hulgas madalam kui ülejäänud elanikkonna hulgas."