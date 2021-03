Tööstuspiirkonnas Baden-Württembergis ja veinipiirkonnas Reinimaa-Pfalzis on kristlike demokraatide toetus langenud hiljuti puhkenud maskide korruptsiooni-skandaali tõttu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Baden-Württembergi juhtimist jätkavad arvamusküsitluste kohaselt rohelised, kes on näidanud vastutustundlikku poliitikat. Rohelised on suure tõenäosusega valitsuses ka Reinimaal, kus sotsiaal-demokraadid on kõige populaarsemad.

15 miljoni valija otsus peaks teada olema hiljemalt esmaspäeval, kuid veel pühapäeva õhtul on oodata lävepakuküsitluste tulemusi.