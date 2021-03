Reichelti väidetavast uurimisest teatas esmakordselt selle nädala alguses ajaleht Der Spiegel.

Bildi omanikfirma Axel Springer teatas oma avalduses, et Reichelt eitab kõiki süüdistusi. Reichelt soovis ise ajutiselt lõpetada Bildi peatoimetajana töötamise, et tagada sõltumatu uurimine. Axel Springer teatas, et nõustus Reichelti taotlusega.

Reichelt on tõsiseltvõetav populist, kes on teravalt kritiseerinud Saksamaa kantslerit Angela Merkelit. Peamiselt on Reichelt kritiseerinud Merkeli valitsuse tegevust koroonaviiruse epideemiaga toimetuleku pärast.

Bild ründas eelmisel aastal teravalt Berliini Charité haigla viroloogiainstituudi juhti Christian Drosteini. Drostein on samuti Merkeli valitsuses juhtiv nõunik koroonaviiruspoliitika valdkonnas.

Reichelt kaebab Der Spiegeli aruande avalikustamise pärast kohtusse.

"Ma kaitsen end nende eest, kes tahavad mind hävitada, sest neile ei meeldi Bild ja kõik, mille eest me seisame. Nad kirjutavad minust enne mind kuulamata, sest minu vastused pole neile kunagi sobinud," ütles Reichelt.

Axel Springer teatas, et nende vastav osakond palkas väliseksperdid, et tagada põhjalik ja iseseisev uurimine.

"Uurimine toimub igas suunas ning hindab kõigi asjaosaliste usaldusväärsust ja ausust," ütles Axel Springer.

"Kuulujuttude ja eelarvamuste põhjal edasiliikumine pole Axel Springeri ärikultuuris mõeldav. Kui viited osutuvad tõestuseks, siis juhtkond tegutseb. Siiamaani tõendid puuduvad," lisas Axel Springer.

Reichelti ülesanded Bildi peatoimetajana võtab ajutiselt üle Alexandra Würzbach. Würzbach on Bildi pühapäevase lisaväljaande peatoimetaja.

Reichelt asus Bildi peatoimetaja ametikohale tööle 2018. aastal.