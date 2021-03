Bideni sõnul ootab ta Cuomo uurimise tulemusi

USA president Joe Biden ütles pühapäeval ajakirjanikele küsimusele vastates, et kavatseb oodata uurimistulemusi New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo osas, kelle tagasiastumist ahistamissüüdistuste ja hooldekodude koroonasurmade näitajate moonutamise pärast on nõudnud mitmed poliitikud.

"Ma arvan, et kuna uurimine käib, siis peaksime nägema, mida see meile näitab," ütles Biden, kui temalt küsiti, kas kuberner peaks tagasi astuma.

Cuomo ütles reedel, et ei kavatse üleskutsetest hoolimata seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu ametit maha panna.

"Ma ei kavatse tagasi astuda. Ma pole teinud seda, milles mind süüdistatakse," lausus Cuomo ajakirjanikele.

Cuomo palus oma kriitikutel ära oodata seoses uue uurimisega esile kerkivad faktid.

Kuberner teatas esmalt oma keeldumisest lahkuda möödunud nädalal, kuid kriis on sestsaadik üksnes hoogu kogunud.

Sel nädalal anti ametlik luba viia läbi juurdlus praeguseks seitsme naise väidete osas, nagu oleks Cuomo neid seksuaalselt ahistanud või sobimatult puudutanud.

Cuomo on jäänud endale kindlaks sellest hoolimata, et tema tagasiastumist nõuab üha suurem hulk demokraate, teiste seas kongressiliige Alexandria Ocasio-Cortez, kelle sõnul ei saa Cuomo enam tõhusalt New Yorki juhtida.

Pelosi väljendas muret seoses Cuomo ümber kujunenud olukorraga

Teine kõrge Cuomo erakonnakaaslane, esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi väljendas pühapäeval muret seoses Cuomo ümber kujunenud olukorraga, kuid ei ühinenud siiski otseselt hukkamõistuga.

"Ta peaks vaatama oma südamesse, et näha, kas ta suudab sellises olukorras tõhusalt valitseda," ütles Pelosi telekanali ABC usutluses.

Hoolikalt sõnastatud kommentaarides ei ühinenud Pelosi siiski Cuomo tagasiastumist nõudvate poliitikutega, kelle seas on ka paljud demokraatidest parteikaaslased.

"Cuomo süüdistajaid, kellest enamik on temaga osariigivalitsuses koos töötanud naised, tuleb kohelda austusega. Need on usaldusväärsed ja tõsised süüdistused," tõdes Pelosi siiski.