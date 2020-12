Praegu on välja pakutud mitu võimalikku alternatiivi, mis lubaksid Ungarit ja Poolat kaasamata Euroopa Liidu rahavood siiski kasutusele võtta, teatas Politico.eu

Endine Belgia peaminister ja mõjukas liberaal Euroopa Parlamendis Guy Verhofstadt on välja pakkunud, et kõik liikmesriigid, kes aktsepteerivad koroonaviiruse taastepaketi sidumist õigusriigi põhimõtetega, võiksid rahavood kasutusele võtta vastavalt Lissaboni lepingule.

"Euroopa Liidu seadused võimaldavad vähemalt üheksal riigil teha omavahelist koostööd, kui see on kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega," ütles Verhofstadt.

Hollandi peaminister Mark Rutte on välja pakkunud veel radikaalsemaid lahendusi, leides, et taastepaketi kasutusele võtmine tuleb lahti siduda Euroopa Liidu aluslepingutest ja tuleb luua uus ühendus.

Holland oli juulis üks peamisi koroonaviiruse taastepaketi vastaseid, kuid nõustus sellega pärast kompromissettepanekut, mis nägi ette rahavoogude sidumise õigusriigi põhimõtetega.

Et pääseda Ungari ja Poola kangekaelsusest, võivad ülejäänud 25 liikmesriiki alustada õigusaktide koostamist, et taastepakett asutada väljaspool Euroopa Liidu raamistiku.

Pretsedent on olemas 2011. aastast, kui Suurbritannia peaminister vetostas eurokriisi lahendamiseks välja pakutud eelarvedistsipliini karmistamise. Selle tagajärjel võtsid teised Euroopa Liidu riigid ilma Suurbritanniata fiskaalkokkuleppe valitsustevahelise lepinguna vastu.

Võimalik on veel Varssavile ja Budapestile lisagarantiide pakkumine, mis võimaldaks nende valitsustel end vähemalt kodumaal võitjatena tunda.

Seda varianti toetab Euroopa Liidu suurim netomaksja Saksamaa, kes pole nõus Poolata edasi minema. Berliin tunneb oma naabri ees ajaloolist vastutust ja mõlema riigi majandused on omavahel tugevalt integreeritud. Pärast 2016. aastal toimunud Brexitit tegi Angela Merkel Euroopa Liidu säilitamise oma peamiseks ülesandeks ja ta pole nõus riskima Euroopa Liidu aluslepingute rikkumistega.

Samuti on võimalik, et Ungari ja Poola lõpuks lihtsalt taanduvad, kuna mõlema riigi majandused on koroonaviiruse kriisist räsitud. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et mõlema riigi kodanikud toetavad, et taastepaketi rahastus seotakse õigusriigi põhimõtetega.