Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et erinevatelt tootjatelt on järgmise kahe nädala jooksul Eestisse oodata 52 000 vaktsiinidoosi. Kusjuures AstraZeneca lubatud 55 000 doosi asemel jõuab vaid 7200 doosi.

"Sel nädalal on oodata esmaspäeval Pfizer-BioNTechi tarnet 14 040 doosi ning AstraZeneca tarnet 2400 doosi, mis tõenäoliselt tuleb alles reedel," ütles Kiik ERR-ile.

"Järgmisel nädalal on praeguse graafiku järgi oodata esmaspäeval Pfizer-BioNTechi vaktsiinitarnet 20 000 doosi ning Moderna vaktsiinisaadetist 10 800 doosi. AstraZeneca järgmise nädala number on suurusjärgus 4800 doosi," lisas ta.

Algselt pidi kahe nädala jooksul Eestisse jõudma umbes 55 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi.

"Meil on olnud AstraZeneca vaktsiini graafik pidevas muutuses. Algselt lubatud mahtusid on vähendatud. Kui need numbrid nii tugevasti kõiguvad, on väga raske tervishoiutöötajaid ja ka inimesi vaktsineerimisprotsessi kaasata," lausus Kiik.

Kiik rääkis, et märtsikuus on oodata olulist tõusu vaktsiinide mahtudes. "Jaanuari jooksul jõudis Eestisse 41 790 vaktsiinidoosi, veebruaris oli see arv 89 970. Märtsis on erinevate graafikute alusel riiki oodata suurusjärgus 150 000-200 000 vaktsiinidoosi," rääkis Kiik.

Kiik rääkis, et aprilli tarnegraafikuid ei ole veel kinnitatud, ent teise kvartalisse on aga Pfizer-BioNTech lubanud üle 100 000 doosi, Moderna 100 000 ja AstraZeneca 400 000 vaktsiinidoosi.

"Igal juhul kevadel on need mahud oluliselt kõrgemad," sõnas Kiik.

ERR küsis Kiigelt, mitu vaktsiinidoosi on praeguse seisuga Eestisse jõudnud ja mitu doosi seisab kuskil ladudes.

"Kui me räägime Eesti riiki jõudnud vaktsiini kogustest, siis meile on jõudnud suurusjärgus 227 000 vaktsiinidoosi, neist üle 190 000 on ära kasutatud. Teatud kogus eeskätt Pfizer-BioNTech ja Moderna vaktsiine on terviseameti laos teise doosi, järgmise nädala vajaduse katteks. Ning AstraZeneca vaktsiini on laiali erinevatel terviseasutustel, kes seda sellel nädalal saavad vaktsineerimisel kasutada," vastas Kiik.

Sel nädalal on Kiige sõnul võimalik teha suurusärgus 20 000-30 000 vaktsineerimist.