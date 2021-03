Mitu Euroopa riiki, nende seas Saksamaa ja Prantsusmaa on peatanud AstraZeneca vaktsiini kasutamise seniks, kuni EMA verehüübimisjuhtumeid uurib.

EMA riskihindamise komitee (PRAC) on kokku kutsutud neljapäeval toimuvaks erakorraliseks koosolekuks, et vaadata üle kogutud teave ja otsustada võimalikud edasised toimingud.

"Senisel hinnangul ei ole tromboembooliliste juhtumite arv vaktsineeritud inimestel suurem kui üldpopulatsioonis. Euroopa Ravimiamet teeb tihedat koostööd müügiloa hoidjaga, verehaiguste ekspertide ja teiste tervishoiuasutustega, sealhulgas Ühendkuningriigi ravimiametiga, kellel on kogemus oma riigis AstraZeneca koroonavaktsiiniga vaktsineerimisest umbes 11 miljoni doosiga," selgitas EMA.

"Juhtumite uurimine jätkus nädalavahetusel ja jätkub ka lähipäevil, kui viiakse läbi kõigi trombembooliliste juhtumitega seotud andmete üksikasjalik analüüs. Eksperdid uurivad kõiki olemasolevaid andmeid ja konkreetseid juhtumeid puudutavaid kliinilisi asjaolusid, et teha kindlaks, kas vaktsiin võib olla nendele juhtumitele kaasa aidanud või on tegu vaktsiinist sõltumatute terviseriketega," lisas amet.

WHO: riigid peaksid praegu jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist

Riigid peaksid praegu jätkama AstraZeneca/Oxfordi koroonavaktsiini kasutamist, ütles esmaspäeval Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

"Me ei taha, et inimesed pabistaksid ja me praegu soovitame, et riigid jätkaksid vaktsineerimist AstraZenecaga," ütles WHO juhtivteadlane Soumya Swaminathan briifingul.

Ta ütles seda pärast mitme riigi teadet AstraZeneca kroonavaktsiini manustamise peatamisest seoses verehüübe kartustega.

"Seni ei ole me leidnud seost nende sündmuste ja vaktsiini vahel," rõhutas Swaminathan.