Ülikoolide riigieksamikursustel on abiturientide seas menu

Eesti ülikoolid pakuvad sel kevadel koolilõpetajatele tasuta e-kursuseid, mis aitavad valmistuda riigieksamiteks. Huvi kursuste vastu on ülikoolide sõnul olnud suur.

Tartu Ülikool pakub kolme erinevat kursust: eesti keel ning kitsas ja lai matemaatika. Kursuseid viivad läbi ülikooli õppejõud.

Ülikooli pressinõunik Sandra Sommer ütles ERR-ile, et eesti keele kursusele on loodud tuhat kohta, mis said reedel küll täis, kuid kolmapäevaks oli osa õpilasi oma kohast siiski loobunud.

Sommeri sõnul oli kolmapäeva hommiku seisuga end kirja pannud 987 abiturienti.

Ta lisas, et mõlemale matemaatikakursusele oli loodud 1500 kohta ning kitsale on praeguseks registreerunud 570 ning laiale 871 õpilast.

Tallinna Tehnikaülikool pakub koolilõpetajatele laia matemaatika ettevalmistuskursust, kuhu kolmapäevase seisuga oli end kirja pannud üle 1300 õpilase.

Kursusi viivad läbi Saue gümnaasiumi matemaatikaõpetajad ning need on valminud koos tehnikaülikooli haridustehnoloogidega.

Ainsa ülikoolina pakub ettevalmistuskursust inglise keele eksamiks Tallinna Ülikool. TLÜ pressiesindaja Sulev Oll selgitas ERR-ile, et kursusele oodatakse veel õpilasi, sest vabu kohti veel jagub. Kolmpäevaks oli end kirja pannud 214 inimest.