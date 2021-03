Kuivõrd kriisi ajaks peatas eelmine valitsus riigi sissemaksed teise pensionisambasse ja need taastatakse tänavu 31. augustil, lubas Jüri Ratase valitsus peatamise ka kompenseerida, küll alles alates 2023. aastast.

Nüüd ütles aga rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, et pensionireformiga vastu võetud uues seaduses on punkt, mis käsib sambast raha väljavõtjale kohe ka ärajäänud maksed kompenseerida.

"See tuleneb seadusest ja see oli eelmisel valitsusel ka eelarvereale kirjutatud, aga selle katteks polnud ühtegi eurot. Nüüd lähebki lisaeelarvest 117 miljonit valitsuse reservi, et selgudes, kui palju sügiseks sambast lahkujaid on, saab sellest rahast kompenseerimist alustada," ütles Pentus-Rosimannus.

Koalitsioonilepingus oli kirjas ka punkt, millega uus valitsus tahtis pensionimakseid varem taastada kui septembrist. Pentus-Rosimannus ütles aga, et see oleks tähendanud defitsiidi suurendamist veel 77 miljoni euro ulatuses.