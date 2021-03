Reitingud: Keskerakonnal õnnestus toetust veidi tõsta

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi oli märtsis endiselt populaarseim erakond Reformierakond, keda toetas 26 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Veebruaris oli Reformierakonnal toetajaid 28 protsenti ja jaanuaris 27 protsenti.

Väikese tõusu tegi Keskerakonna toetus, mis on võrreldes veebruariga suurenenud 17 protsendilt 20 protsendile. See muutus ületab napilt statistilise vea piiri ja selle tulemusega on Keskerakond märtsis populaarsuselt teine erakond.

Keskerakonnaga sisuliselt võrdse toetusega on EKRE, keda märtsis toetas 19 protsenti. Veebruaris oli EKRE toetusnumber 20 ja jaanuaris 17 protsenti.

Parlamendivälise erakonna Eesti 200 toetus oli märtsi küsitluses 15 protsenti, mis on sisuliselt sama tase aasta alguse kahe esimese kuuga, kui jaanuaris oli toetus 14 ja veebruaris 16 protsenti.

Pärast novembrikuud õnnestus veidi toetust tõsta ka Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal, keda toetas üheksa protsenti. Veebruaris oli neil toetajaid seitse protsenti, kuid ka see muutus jääb statistilise vea piiridesse.

Isamaa toetus püsis sarnaselt aasta kahe esimese kuuga ka märtsil kuuel protsendil.

Eestimaa Rohelisi toetas kolm ja Eesti Tulevikuerakonda üks protsent.

Kokkuvõttes toetab koalitsioonierakondi 46 protsenti ning opositsioonierakondi 34 protsenti valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.

Parlamendiväliste erakondade toetus oli kokku 19 protsenti.

Erakondade populaarsusedetabelis toimusid suured muutused jaanuaris pärast valitsusvahetust. Sellest kaotasid toetust ennekõike Keskerakond ja Eesti 200 ja võitsid Reformierakond ja EKRE.

Keskerakond kaotas toetust just oma kõige tugevamas valijagrupis ehk muukeelsete valijate seas. Jaanuaris kukkus selles valijagrupis Keskerakonna toetus detsembrikuu 59 protsendilt 43 protsendile. Kahe järgneva kuuga pole Keskerakond muukeelsete valijate seas oma toetust kasvatada suutnud ja märtsis oli see 44 protsenti.

Teisele kohale muukeelsete valijate eelistustes on tõusnud EKRE, keda lubas toetada 18 protsenti. Sisuliselt sama oli Eesti 200 toetus, keda toetaks 17 protsenti muukeelsetest valijatest.

Eestlaste seas on populaarseim erakond jätkuvalt Reformierakond (30 protsenti), millele järgnevad EKRE (20 protsenti), Eesti 200 (15 protsenti) ning Keskerakond (samuti 15 protsenti).

Turu-uuringute AS küsitles 1005 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. Küsitlus viidi läbi 9.-15. märtsini. Pooled vastajad vastasid telefoni ja pooled veebi teel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti.

Täpsemaid jaotusi erinevate sotsiaal-demograafiliste gruppide kohta saab vaadata ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee otsesaates erakondade populaarsusnumbreid Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-ist ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.