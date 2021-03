USA ja Hiina tippkohtumine algas tulise sõnavahetusega

USA ja Hiina ametnike kõrgetasemeline kohtumine Alaskas algas tulise sõnavahetusega. Tegemist on esimese kahe riigi tippkohtumisega pärast Joe Bideni ametisse astumist.

USA välisminister Antony Blinken leidis tippkohtumisel, et Hiina agressiivne tegevus Hongkongi ja Taiwani vastu õõnestab ülemaailmset stabiilsust, teatas Financial Times.

"Kõik need toimingud ohustavad reeglitel põhinevat maailmakorda, mis toetab ülemaailmset stabiilsust," ütles Blinken.

"Reeglipõhise korra alternatiiv on maailm, kus võitjad võtavad kõik ja teevad, mis tahavad. See oleks palju vägivaldsem ja ebastabiilsem maailm," lisas Blinken.

Hiina välisminister Yang Jiechi süüdistas saas USA-d külma sõja mentaliteedis, kus Washington kasutab sõjalist ja rahalist mõjuvõimu teiste riikide mahasurumiseks. Yangi kommentaarid kestsid kokku 15 minutit.

"Me ei usu sissetungi, jõu kasutamist ega teiste režiimide kukutamist," ütles Yang.

"Blinkeni kommentaarid ei ole normaalsed," lisas Yang.

USA ettevõtlusinstituudi mõttekoja eksperdi Elisabeth Brawi sõnul näitasid Yangi sõnavõtud, et Hiina on üha enam valmis loobuma diplomaatiliste kohtumiste protokollidest.

"Hiina valitsus tunnetab selgelt, et pole vaja kinni pidada juba väljakujunenud standarditest," ütles Braw.

Hiina endise diplomaadi Victor Gao sõnul ei jäänud Yangil muud üle, kui jõuliselt vastata.

"Ta soovis veenduda, et tema Hiina publik ja ülemused teaksid, et ta on nendel olulistel teemadel reageerinud," ütles Gao.

Hiljuti süüdistas Yang USA endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni USA ja Hiina suhete kehvas olukorras. Samas kõnes ta avaldas lootust, et Bideni administratsiooniga on võimalik suhteid mõningal määral parandada.

Siiski hoiatas Yang Bideni administratsiooni, et see ei ületaks punaseid jooni. Selle käigus viitas Yang USA kriitikale Hiina suhtes, mis on seotud Hongkongi, uiguuride ja Taiwaniga.

Biden ja tema meeskond on Hiina hoiatusi korduvalt eiranud. Kaks päeva enne Alaska tippkohtumist kehtestas USA sanktsioonid 24 Hiina ametniku suhtes. Sanktsioonid olid seotud Hiina tegevusega Hongkongis.

Blinken on varem Hiinat samuti süüdistanud genotsiidi korraldamises uiguuri vähemuse mahasurumisel Xinjiangis.