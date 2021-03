Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris USA riigipea Joe Bideni tunnistust, et ta peab Vene liidrit tapjaks, sõnadega: "Kes teisele nime annab, see seda ise kannab!"

"Iga rahva ja riigi ajaloos on palju raskeid, dramaatilisi ja veriseid sündmusi Aga kui me anname hinnangu teistele inimestele või isegi teisele riigile, teisele rahvale, siis vaatame alati justkui peeglisse ja näeme seal alati ennast. Sest alati kanname teisele inimesele üle selle, mida ise tunneme, mis on meie olemus," rääkis Putin neljapäeval, kui tal paluti kommenteerida Bideni öeldut.

Putin jätkas meenutusega oma lapsepõlvest, kus õues teiste lastega tülitsedes öeldi: "Kes teisele nime annab, see seda ise kannab!" Tema sõnul ei öelda seda mitte asjata, vaid seetõttu, et iga inimene peab teist samasuguseks nagu ta ise on. "Ja sellest lähtuvalt hindame tema tegevust ja anname sellele oma arvamuse," lisas ta.

Vene president jätkas oma juttu USA ajaloost ja sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide rajajad tõrjusid minema indiaanlased, korraldades nende suhtes genotsiidi, millele järgnes väga julm orjapidamise periood. Ta rääkis ka sellest, et USA rahva hulgas on palju häid ja ausaid inimesi, kuid riigi valitseva klassi tegevuse juured on aga endiselt Ameerika Ühendriikide ajaloos.

Bidenile soovis Putin aga tervist ning tunnistas, et nad tunnevad tõesti teineteist isiklikult.

USA president ütles teisipäeval avaldatud intervjuukatkendis ABC Newsile vastuseks saatejuht George Stephanopouluse küsimusele, kas ta peab Putinit tapjaks: "Mmm, jah pean." USA president lisas, et Venemaa peab maksma selle eest, et on USA valimistesse sekkunud.

USA luurekoordinaatori büroo avaldas teisipäeval ülevaate välisriikide sekkumisest USA 2020. aasta valimistesse, millest selgus, et Putin jälgis isiklikult tegevusi, mille sihiks oli presidendikandidaat Bideni halvustamine.

Biden rääkis usutluses, et hoiatas Putinit juba jaanuari lõpus peetud telefonikõne ajal. "Meil oli pikk vestlus, ma tean teda suhteliselt hästi. Kohe vestluse ajal ütlesin - ma tunnen teid, teie teate mind. Kui saab selgeks, et see juhtus, siis olge valmis," kõneles Biden.