USA president Joe Biden ütles, et peab Venemaa liidrit Vladimir Putinit mõrvariks.

Ameerika Ühendriikide president ütles teisipäeval avaldatud intervjuukatkendis ABC Newsile vastuseks saatejuht George Stephanopouluse küsimusele, kas ta peab Putinit mõrvariks: "Mmm, jah."

USA president lisas, et Venemaa peab maksma selle eest, et on USA valimistesse sekkunud.

USA luurekoordinaatori büroo avaldas teisipäeval ülevaate välisriikide sekkumisest USA 2020. aasta valimistesse, millest selgus, et Putin jälgis isiklikult tegevusi, mille sihiks oli presidendikandidaat Bideni halvustamine.

Biden rääkis usutluses, et hoiatas Putinit juba jaanuari lõpus peetud telefonikõne ajal. "Meil oli pikk vestlus, ma tean teda suhteliselt hästi. Kohe vestluse ajal ütlesin - ma tunnen teid, teie teate mind. Kui saab selgeks, et see juhtus, siis olge valmis," kõneles Biden.

"Nii et te tunnete Vladimir Putinit. Kas te arvate, et ta on mõrvar?" küsis Stephanopoulos. "Mmm, hmm, jah, arvan," vastas Biden.

Biden ei täpsustanud, mida ta mõtles selle all, kui ütles, et Venemaa president peab maksma selle eest, et sekkus USA valimistesse.

Samas leidis Biden, et Venemaaga saab siiski mõnes valdkonnas koostööd teha, tuues näiteks relvastuskokkuleppe, mille kehtivust ta jaanuaris pikendas.