Zulczyk süüdistas Dudat selles, et Poola president ei saa aru USA valimistest, teatas BBC.

Pärast USA meedia teateid, et Biden võitis presidendivalimised, kirjutas Duda Twitteris: "Palju õnne Joe Bidenile eduka presidendikampaania puhul. Niikaua kui ootame valimiskogu nominatsiooni, on Poola otsustanud USA-ga säilitada kõrgetasemelised ja kvaliteetsed strateegilised partnerlussuhted".

Viidates Duda Twitteri-postitusele, kirjutas Zulczyk Facebookis, et ta pole kuulnud sellisest asjast nagu USA valimiskogu nominatsioon.

"Joe Biden on USA 46. president. Andrzej Duda on debiilik," teatas Zulczyk.

Zulczyk on Poolas tuntud kirjanik. USA kaabeltelevisiooni ettevõte HBO tegi tema raamatust "Valgusest pimestatud" (Blinded by the Lights) ka telesarja.

Poolas on riigijuhtide ja religiooni solvamine kuritegu.