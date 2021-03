Tippametnike ja -poliitikute palk tõuseb aprillist umbes saja euro võrra

Alates 1. aprillist 2021 on kõrgeim palgaindeks 1.016. See omakorda korrutatakse igal aastal kõrgeima palgamääraga (see on presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja riigikohtu esimehe määr), mis alates 1. aprillist 2020 on endiselt 6661,77 eurot.

Tippametnike palgad tõusevad aga 106,5 euro võrra ehk 1,6 protsenti.

Riigiprokurör, riigikogu aseesimehed, parlamendikomisjonide ja fraktsioonide esimehed, riigisekretär, riigikohtu liikmed, õiguskantsler, riigikontrolör ja ministrid saavad palka koefitsiendiga 0,85 presidendi palgast. Nende palk tõuseb 5662,5-lt 5753,1-le eurole.

Koefitsiendiga 0,75 saavad palka parlamendikomisjonide ja fraktsioonide aseesimehed, samuti ringkonnakohtute kohtunikud. Nende palk tõuseb 4996 eurolt 5076,2 eurole.

Riigikogu liikmed, maa- ja halduskohtute kohtunikud saavad palka koefitsiendiga 0,65. Nende palk tõuseb 4330,15 pealt 4399,4 eurole.

Aprilli esimesel päeval muutub tavapäraselt kõrgete riigiteenistujate, sealhulgas presidendi, ministrite ja riigikogu liikmete, ametipalk. Indeksi, mille järgi palgad muutuvad, arvutab märtsi keskpaigaks välja rahandusministeerium.

Kõrgeima palgamäära indeksi arvutab rahandusministeerium välja nii, et indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Selleks korrutatakse tarbijahinnaindeksi kasv 0,2-ga ja pensionikindlustuse laekumise kasv 0,8-ga ning korrutised liidetakse.