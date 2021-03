Prantsusmaa soovitab kasutada AstraZenecat üksnes üle 55-aastastel

Prantsusmaa tervishoiuamet lubas reedel jätkata AstraZeneca vaktsiini kasutamist, kuid soovitas, et seoses tromboositeadetega peaks sellega vaktsineerima üksnes 55 eluaastast vanemaid inimesi.

Soovitus põhineb tervishoiuameti andmeil tõsiasjale, et teated veretrombidest, mis ajendasid Prantsusmaad ja teisi Euroopa riike AstraZeneca kasutamist peatama, puudutasid üksnes alla 55-aastaseid inimesi.

Prantsuse terviseamet lisas, et nädala algul katkestatud vaktsineerimist tuleb viivitamatult jätkata.

Reedel saab vaktsiinisüsti 55-aastane Prantsusmaa peaminister Jean Castex, et tõsta usaldust AstraZeneca vastu pärast seda, kui Euroopa Ravimiamet (EMA) selle ohutuks tunnistas.

EMA teatas neljapäeval, et AstraZeneca koroonavaktsiin on ohutu ja tõhus.

"Komitee on jõudnud teaduslikule järeldusele: see vaktsiin on turvaline ja tõhus viis kaitsta kodanikke COVID-19 vastu," ütles EMA juht Emer Cooke.

Prantsuse terviseameti (HAS) direktor Dominique Le Guludec ütles, et trombide teke vaktsineerimisel on väga harv, kuid sellesse tuleb suhtuda tõsiselt.

Tema sõnul oodatakse täiendavat informatsiooni, aga seni vaktsineeritakse alla 55-aastaseid kolme teise Prantsusmaal kasutusloa saanud vaktsiiniga.

"Euroopas on 16. märtsi seisuga vaktsineerimisel veretrombid tekkinud 25 korral, üheksa inimest on selle tõttu surnud. Kõik juhtumid on olnud alla 55-aastastel inimestel ja enamik naistel," ütles Le Guludec.

"Prantsusmaal, kus on süstitud 1,4 miljonit doosi AstraZeneca vaktsiini, on tromb tekkinud 51-aastasel mehel ja 24-aastasel naisel," lisas Le Guludec.