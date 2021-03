Norra, Rootsi ja Taani ei hakka veel AstraZeneca vaktsiini kasutama

Riigid peatasid AstraZenecaga vaktsineerimise, kui tulid teated, et see võib põhjustada trombide teket.

EMA ja Briti ravimiamet kinnitasid neljapäeval, et eri riikide andmete põhjal läbi viidud uuringud kinnitasid vaktsiini ohutust ja tõhusust ning et vaktsiini eelised on endiselt palju suuremad kui sellega kaasnevad riskid.

Pärast EMA kinnitust teatasid Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia, et jätkavad AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamist. Prantsusmaa tervishoiuamet andis reedel loa vaktsineerida sellega üksnes üle 55-aastaseid.

Norra, Rootsi ja Taani on otsustanud seda esialgu veel mitte teha. Island ei ole oma plaanidest veel teada andnud.

Norra terviseinstituut teatas neljapäeval, et võttis EMA seisukohad teadmiseks, kuid peab lõpliku järelduse ja otsuse tegemist veel ennatlikuks. Otsust on oodata järgmise nädala lõpuks.

Ka Taanis ja Rootsis ei jätkata AstraZenecaga vaktsineerimist enne, kui nende riikide tervishoiuametid on EMA seisukohale hinnangu andnud.

Soome terviseamet teatas reedel, et peatab vähemalt 29. märtsini ettevaatusabinõuna AstraZeneca vaktsiini kasutamise.