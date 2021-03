Hancock ütles, et kui Euroopa Liit ei täida tarnelepingute tingimusi, siis on sellel liidu jaoks tagajärjed.

"Loomulikult peavad kõik riigid austama lepinguõigust ja ma olen kindel, et Euroopa Liit järgib antud lubadusi ning tehtud avaldusi," rääkis Hancock parlamendis.

"Me ootame, et neid lepinguid täidetakse täielikult, sest lepinguõiguse rikkumisel on väga tõsised tagajärjed," lisas ta.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ähvardas kolmapäeval keelustada vaktsiinide ekspordi riikidesse, kus on vaktsineerimise määr kõrgem ning mis omakorda takistavad vaktsiinitarneid EL-i, nende seas on komisjoni hinnangul Suurbritannia. Leyeni hoiatust toetavad ka Saksamaa, Prantsusmaa ning Itaalia.

Leyeni sõnul tuleb kaitsta liidu nappi vaktsiinikogust EL-i kodanike jaoks, et vältida pandeemia kolmanda laine tulekut.

"See kõik tuleneb üha kasvavast pahameelest seoses AstraZeneca vaktsiiniga ning suurenevast survest midagi selle vastu ette võtta. Meil ei ole piisavalt vaktsiine, me ekspordime nagu hullud saamata vastu mitte midagi," ütles üks aruteludega kursis olev diplomaat.

Euroopa Liit on öelnud varem, et on alates 30. jaanuarist eksportinud Suurbritanniasse üle kümne miljoni vaktsiinidoosi ning enne seda veel rohkem, kuid ei ole vastu saanud midagi hoolimata sellest, et kaks Suurbritannias AstraZeneca vaktsiini tootvat tehast peaksid lepingu järgi saatma oma toodangut Euroopa Liitu.

EL-i ametnike sõnul on AstraZeneca selgitanud, et ei saa eksportida Briti tehastes toodetud vaktsiini sellepärast, et ettevõttel on Suurbritanniaga tarneleping, mis eelistab Briti turgu teistele.