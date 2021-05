Norra komisjon soovitab AstraZeneca ja J&J vaktsiini mitte kasutada

Samas võiks komisjoni hinnangul lubada neid vaktsiine kasutada vabatahtlikkuse alusel, kui mõni inimene seda soovib, vahendas Reuters. Komisjon rõhutas, et tähtis on hajutada kõhklusi vaktsiinide suhtes.

Komisjon selgitas oma soovitust, öeldes, et Norras tuvastatud seitse veretrombidega seotud juhtumit on seotud AstraZeneca vaktsiiniga, neli seda vaktsiini saanut suri.

Norra peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise 11. märtsil pärast seda, kui mõnel noorel vaktsineeritul tekkisid nii veretrombid, veritsus kui ka langes veretrombotsüütide arv.

Norra rahvatervise instituut (FHI) kutsus 15. aprillil üles täielikult loobuma AstraZeneca vaktsiini kasutamisest, kuid valitsus soovis enne selle ja Johnson & Johnsoni vaktsiini kohta nõu ka oma ekspertkomisjonilt. Norra pole Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutanud siiani üldse, kuigi Euroopa Ravimiamet (EMA) on sellele heakskiidu andnud.

Terviseminister Bent Hoeie ütles pressikonverentsil, et valitsus kasutab nende vaktsiinide kohta otsuse tegemisel nii ekspertkomisjoni kui ka FHI soovitust. Ta ei öelnud, millal valitsus otsuse teeb.

AstraZeneca teatas, et ootab Norra valitsuse lõplikku otsust. "Me jätkame koostööd järelevalveasutuste ning kohalike võimudega, et anda neile otsuse tegemiseks kõik olemasolevad andmed," märkis ettevõte.

Johnson & Johnson pole Norra komisjoni hinnangut kommenteerinud.

EMA on öelnud, et AstraZeneca vaktsiini kasud kaaluvad üles riskid. Paljud Euroopa riigid on otsustanud kasutada AstraZeneca vaktsiini vaid kõrgemas vanuserühmas. EMA on heaks kiitnud ka Johnson & Johnsoni vaktsiini, mis kasutab sarnast tehnoloogiat nagu AstraZeneca.

Norra kasutab praegu vaid Moderna ja Pfizer/BioNTechi vaktsiini.