Laupäevast teisipäevani vaktsineeritakse eakaid Maardus, Loksal ja Lasnamäel. Pfizer/BioNTech vaktsiini saavad 70-aastased ja vanemad inimesed, kes on end selleks registreerinud.

Lasnamäe Medicumis oli laupäeval nimekirjas üle 700 vaktsineeritava. Keskpäevaks olid pooltel neist juba süst õlas ja järgmine tähtaeg teada.

74-aastane Sergei kiitis töö organiseerimist Lasnamäel, kuid ütles, et esimesest vaktsineerimispakkumisest keeldus – pakuti AstraZenecat.

"Ma olen ise arstina töötanud. Jälgisin viirusega seonduvat teavet ja loobusin. Nüüd kuulsin meediast ja arstilt, et Lasnamäel süstitakse Pfizerit. Istusin kohe arvuti taha ja panin end kirja," rääkis Sergei.

Arstid ei taha rääkida, kui palju on neil tulnud jaanuarist alates kokku puutuda vaktsineerimisest keeldujatega. Üks patsient ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema tuttavate seas on suhtumine vaktsineerimisse paranenud.

"Aasta tagasi olid paljud vastu. Aga praegu – naabrinaine helistas mulle ja ütles, et tema ja lapsed tahavad kindlasti lasta end vaktsineerida," lausus Valenitina.

Suurvaktsineerimise korraldamine polnud lihtne. Sihtgrupp ei ole ilmtingimata harjunud arvutis toimetama. Vaktsineerimine Lasnamäel, Maardus ja Loksal seab nõudmised meedikutele, sest nad peavad oskama kahte keelt.

Medicumi õendusjuht Andra Õismaa ütles, et lisaks veebile sai registreerida ennast ka telefoni teel. "Saime ette valmistada viis õde vaktsineerima, lisaks kaks arsti juurde jälgima ja küsitlema. Ja vajadusel ka esmaabi andma," lausus Õismaa.

Maardus oli süstimine kella kaheks juba läbi. Pühapäeval on oodata on 84 patsienti.

Nii Lasnamäel kui Maardus jäi tulemata üksikuid registreerunuid. Kõigi nendega võetakse ühendust. Lasnamäel broneeriti ühe päeva jooksul soovijatele 2000 doosi vaktsiini.