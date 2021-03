"Koolitöötajate vaktsineerimisega on esmaspäevahommikuse seisuga jõutud 90 protsendini ehk vaktsineeritud on 14 552 haridustöötajat," rääkis haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Haigekassa pressiesindaja täpsustas hiljem, et arvestatakse neid üldhariduskoolide töötajaid, kes olid kantud vaktsineerimiseks soovi avaldanute nimekirja. Seega on nende hulgas ka muud koolitöötajad nagu näiteks huvijuhid või muud inimesed, kes lastega kokku puutuvad.

Osa vaktsineeritute arvestusse läinud inimestest on seni saanud siiski anult ühe doosi, kuna näiteks AstraZeneca vaktsiini manustamisel on kahe doosi vahe üsna pikk, lisas haigekassa esindaja.

Friedemanni sõnul jätkub lasteaiakasvatajate vaktsineerimine ning alustatud on ka sotsiaaltöötajate, omastehooldajate ja rehabilitatsiooniasutuste töötajate vaktsineerimist.

Kokku on sotsiaalvaldkonna isikutest tema sõnul vaktsineeritud 59,7 protsenti ehk 3108 isikut.

Kuna päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) on enda esitatud vaktsineerida soovijate nimekirju täiendanud ja selles on praegu umbes 7000 inimest, siis nende hulgas on vaktsiiniga hõlmatus hetkel 48,7 protsenti, rääkis Friedemann.

Hooldekodude töötajate ja elanike vaktsineerimine on aga jõudnud lõpusirgele: 192 hooldekodust 190 on vaktsineerimine lõpule viidud, kahes ülejäänus on tegevustega alustatud. Lisaks on ööpäevaringse teenusega 61 erihooldekodust vaktsineeritud 59 ja 120 kogukonnateenuste andmise kohast vaktsieerimine lõpule viidud 118.

Riskirühmadest, kellega perearstid tegelevad, on üle 80-aastastest 35 protsenti vaktsineeritud, 70-aasatset ja vanemate grupis, kus on kaasuvate haigustega inimesed, on vaktsineeritud 26,1 protsenti.

"Perarstide riskirümadest üle veerandi ehk 25,7 protsenti üle Eesti on juba vaktsineeritud," rõhutas Friedemann

Tema sõnul on hästi läinud ka nädalavahetusel alanud ning kuni teisipäevani kestev Lasnamäe, Maardu ja Loksa elanike vaktsineerimine, kus on esimese doosi kätte saanud vastavalt 1368, 174 ja 168 inimest. "Pakkumisele tulnud vabad vaktsineerimisajad täitusid kiirelt ning kõik toimus heas koostöös kohaliku omavalitsusega," rääkis haigekassa esindaja. Tema sõnul oli vaktsineeritavad nende piirkondade perearstinimistute inimesed, mitte mujalt Eestist tulnud soovijad.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi esmaspäevahommikuse seisuga tehtud 167 488 inimesele, kaks doosi on saanud 57 023 inimest.