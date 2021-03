Kevade tervitamise traditsioonide hulka Türil kuulub linna maskoti Murumoori tervitus, kevade saabumise hetkel esimese muruniiduki käimatõmbamine, kevadpealinna lipu heiskamine ja talvepealinnalt Otepäält valitsemissaua ülevõtmine.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kuulutas alanud kevade tervise kevadeks ja kutsus üles tegema iga päev midagi oma tervise heaks.

"See ei ole keeruline. Igaüks saab mõelda juba ette, mida teha oma kehale head, mida teha oma hingele head," ütles Siemann.

Kuna koroonapiirgangute tõttu suuri rahvakogunemisi korraldada ei tohi, saab kevadõite näitustki imetleda ainult läbi aknaklaasi. Praeguste plaanide kohaselt Lillelaat siiski toimub ja 2. juulil tähistatakse Türi linna 95. sünnipäeva.

"Toimub kindlasti kodukohvikute päev, mis on väga suured mõõtmed võtnud. Aga on plaanis ka üks suurejooneline pidupäevakontsert teha vabaõhulaval. Ja koduaiakontserdid ja ajalooõhtud," lausus Türi valla kultuurijuht Ülle Välimäe.

Tänavu tahetakse annetajate abiga korda teha Türi tehisjärve äärne kirsipuude allee, mida käiakse õitsemise ajal imetlemas üle Eesti.

Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel ütles, et 15 aastat tagasi istutati sinna 155 kirsipuud, aga need vajaksid uuendamist ja väljavahetamist. "Me oleme algatanud Hooandjas projekti, millega me soovime kokku saada 2200 eurot, et osta uued istikud," lausus ta.