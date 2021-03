Politsei tuvastas piiranguvastaste meeleavaldusel mitmeid rikkumisi

Politsei alustas väärteomenetluse Tallinnas meeleavalduse korraldanud mehe suhtes.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) operatiivjuht Marko Ild ütles, et korraldaja politseid eelnevalt meeleavaldusest ega planeeritud marsruudist ei teavitanud, politsei oli samas sotsiaalmeedias levinud üleskutsest teadlik.

"Võtsime ürituse eestvedajaga ka ühendust ning juhtisime tähelepanu võimalikele riskidele. Vaatamata sellele ei taganud korraldaja liiklusohutust. Korraldajal on vastutus meeleavaldusel osalevate ja ümbritsevate inimeste ohutuse ees ning sedapuhku seda ei täidetud," ütles Ild.

Menetlust alustati paragrahvi alusel, mis puudutab avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumist.

Tallinnas tuvastas politsei lisaks mitmeid rikkumisi, mis peamiselt olid seotud liiklusega.

"Laagna teel sulgesid meeleavaldajad pahatahtlikult kaks sõidurada kolmest. Teised liiklejad said küll vabal rajal liikuda, kuid liikluse takistamine on sellele vaatamata lubamatu. Politseinikud reageerisid sinna kiirelt ning vestlesid kolonni ees olevat autot juhtinud mehega. Selleks, et liiklust rohkem mitte takistada, fikseeriti rikkumine, autojuhile edastati kutse ilmuda politseisse ning anti korraldus edasi liikuda," kirjeldas Ild.

Politsei suunas juba ennetavalt laupäeval Tallinnas liiklusesse tavapärasest rohkem patrulle.

Meeleavaldustel tuvastati rikkumisi ka Tartus ja Pärnus.

Lauluväljaku juht mõistis kogunemise hukka

Laupäeva pärastlõunal kogunes Tallinnas lauluväljakule ligi sada inimest, kes ei kandud maske. Politsei andis ruuporiga korralduse minna laiali ja tuletas meelde kehtivaid reegleid. Pärast seda läksid inimesed umbes veerand tunni jooksul laiali, teatas PPA.

Lauluväljaku juht Urmo Saareoja mõistis koroonapiirangute vastu protestijate kogunemise lauluväljakul hukka. Saareoja sõnul pole Tallinna lauluväljakul kohta selliste aktsioonide jaoks.

"Laulukaare alla on kombeks koguneda ikka selleks, et tajuda ühtsust, headust ja positiivseid emotsioone. Mitte aga selleks, et külvata vaenu ja usaldamatust. Tegemist oli Eesti lipu ja hümni naeruvääristamisega, kus patriotismi polnud mitte grammigi," nentis ta.