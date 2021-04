Indrek Kiisler: EKRE oskab lihtsalt inimestel käest kinni võtta

EKRE-l on hämmastav võime tajuda osa ühiskonna meeleolusid ja nendega haakuda. Sellest on teistel erakondadel, eriti sotsidel ja isamaalastel, palju õppida, kirjutab Indrek Kiisler.

20. märtsil toimus kõigile ootamatult üle-eestiline meeleavaldus, mille raames tiirutasid autodega protestijad mööda riiki ringi. Nõuti igasuguseid asju, paljud nõudmised olid ja jäid arusaamatuks. Aga vaid mõne tunniga täitus sotsiaalmeedia EKRE-sse mittekuuluvate poliitikute pilkavatest lausetest. Küll olid need autoroolis olijad lamemaalased, Kremli trollid ja lihtsalt lollid. Madalamat sorti inimesed, kellega kõrgelt haritud (ja pideva sissetulekuga) poliitik ei suhtle.

Toona mõtlesin, et kuidas näiteks sotsid aru ei saa, et väga paljud protestijatest on tavalised koroonakriisi tõttu elu hammasrataste alla jäänud inimesed. Kes on kaotanud töö, kes on oma ettevõte kinni pannud, kes ei pääse üle lahe tööle. Paljudel on võlad kaelas. Paljud on väsinud piirangutest. Paljudel on raskusi laste kaugõppega.

Ja sellises olukorras on igasugune radikaliseerumine lihtne tulema.

Paljud aktiivsed protestijad on reaalsete murede käes vaevlevad inimesed, kes ootasid riigilt abi ja toetust. Kuna valitsuse tegevus neid ei rahulda, siis loomulikult pöördus pilk opositsiooni poole. Ning EKRE asuski kohe rahulolematutega tegelema, kasutades muidugi neile omast käremeelset poliitkäitumismustrit.

Aga mida tegid sotsid? Pigem vaadati toimuvat põlastavalt Toompea lossi suletud aiaväravate varjust ja jätkati parlamendihoones rahulikult igapäevatööd, nagu midagi poleks juhtunud.

Tegelikult on Eesti ainus vasakerakond tuima järjekindlusega lükanud oma võimalikke valijaid eemale juba pikemat aega. Heitunud meeleolusid leiab Eesti ühiskonnast üha rohkem. Need, kes autoga tiirutamas käisid või Vabaduse väljakule kogunesid, on siiski marginaalne osa rahulolematutest. Selle suurema osa ülesleidmine nõuab aga nendega ühes keeles rääkimist. Ja ühist keelt ei saavutata vasturäuskamisega ja arrogantsiga.

Aga sotsid on kahjuks üha enam näide kapseldunud erakonnast, täpsemini öeldes klubist, kus arvatakse et valijatele piisab ainult sellest, et teeme riigikogu komisjonides ja kõnetoolis kosmeetilisi parandusettepanekuid.

"Sotside fraktsioonis on eranditult sümpaatsed inimesed, kuid oma võimalikele valijatele tunduvad nad kasutud."

Isegi parlamendis ollakse ülimalt korrektsed. Näiteks EKRE on võimeline kiirelt korraldama riigikogus täieliku seaduseelnõude blokeerimise näitemängu, aga sotsid on lihtsalt vaiksed, vagurad ja viisakad. Sotside fraktsioonis on eranditult sümpaatsed inimesed, kuid oma võimalikele valijatele tunduvad nad kasutud. Sest keeruline on öelda, keda nad esindavad. Seda peegeldab ka pidevalt madal toetusprotsent.

Samasuguse suhtumisega oma potentsiaalsetesse valijatesse paistab silma Isamaa. Ka Isamaa on üha enam klubistuv erakond, mille liikmete suhtlusring erakonnast väljapoole eriti ei ulatu. Toon hea näite. Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder oli lausa nördinud, kui teisipäevase volikogu järel küsisin erakonna sisevastuolude kohta. Nagu oleks seekordne volikogu olnud mingi korporantide teisipäevane õlleõhtu, kuhu võõrastel asja pole. Seeder hurjutas ajakirjandust, et viimane sekkub erakonna siseasjadesse.

Muidugi pole EKRE edu mäekõrgune, kuid teiste poliitmaastikul osalevate erakondade kõrk suhtumine maksab varem või hiljem valusalt kätte. Martin Helme on retoorikas vaikselt kanguskraade vähendanud ning muutub sellega aina sobilikumaks üha suuremale osale elektoraadist.

On loomulik, et valijad hakkavad uuest Reformierakonna juhitavast valitsusest väsima. Ja kuna majandusraskused ja piirangute paine aina süvenevad, siis pole vaja imestada, et sügiseks on EKRE ja Reformierakonna reitingud peaaegu võrdsustunud.

EKRE läheb kohalikele valimistele vastu elu parimas vormis. Ja vormis hoitakse end läbi selle, et väga tähelepanelikult jälgitakse meeleolusid ühiskonnas ja suheldakse aktiivselt oma võimalike valijatega.

Eesti poliitmaastik vajab kindlasti vasakerakonda ning ka leebemat rahvuslikku erakonda, aga selleks peavad nii sotsid kui ka isamaalased oma klubilise tegevuse lõpetama.