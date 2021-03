Tuhanded protestisid Türgi Istanbuli konventsioonist lahkumise vastu

Valitsus andis oma otsusest teada laupäeva varahommikul, vallandades pahameele nii Türgis endas kui teiste riikide hulgas. Leppest taandumises nähakse Erdogani konservatiivse võimuerakonna ja selle liitlaste järjekordset võitu, kelle arvates kahjustas lepe perekonna ühtsust.

"Võta otsus tagasi, rakenda lepingut!" skandeerisid tuhanded inimesed Istanbuli Aasia poolel asuvas Kadikoy linnaosas.

Ka pealinnas Ankaras ja edelas asuvas Izmiri linnas toimusid ajakirjanduse andmeil väiksemad meeleavaldused.

Euroopa Nõukogu mõistis Türgi lahkumise konventsioonist hukka.

Türgi arutas konventsioonist lahkumist pärast seda, kui üks Erdogani erakonna ametnik tegi mullu ettepaneku sellest taanduda.

Erdogani dekreedi avaldamine riigi ametlikus häälekandjas laupäeva varahommikul vallandas aga selle vastaste pahameele.

Üks Erdogani peamistest rivaalidest, Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu säutsus, et otsus "trambib jalge alla võitluse, mida naised on aastaid pidanud".

Suurima opositsioonierakonna Vabariikliku Rahvapartei (CHP) aseesimees Gökce Gökcen ütles, et konventsioonist lahkumine tähendab, et naised jäävad teise sordi kodanikeks ja neid võib tappa.

"Me jääme ellu teist ja teie kurjusest hoolimata, ning toome konventsiooni tagasi," tõotas ta Twitteris.

Isegi Türgi valitsusmeelne nais- ja demokraatiaühing (KADEM), mille aseesimees on Erdogani noorim tütar, väljendas rahutust, öeldes, et Istanbuli konventsioon "mängib olulist rolli vägivallavastases võitluses".

Vastuseks kriitikalaviinile teatas siseminister Süleyman Soylu, et "meie institutsioonid ja julgeolekujõud jätkavad võitlust koduvägivalla ja naistevastase vägivalla vastu".

Koduvägivald ja naisetapp on Türgis tõsiseks probleemiks.

Mullu mõrvati 300 naist ja see arv kasvab. Inimõiguste vabaühenduse We Will Stop Femicide andmeil on tänavu Türgis tapetud juba 77 naist.

"Istanbuli konventsiooni ei kirjutatud alla teie käsul ja see ei jäta meie elusid teie käsutusse," säutsus vabaühenduse peasekretär Fidan Ataselim.