Veebiajalehe EUobserveri teatel on Brüsselis koostatud Türgit puudutav dokument, mis näeb ette Ankara suhtes võimalike majanduslike sanktsioonide kehtestamist. Dokumendis on kirjas ka EL-i sanktsioonid Türgi turismisektori vastu.

EuObserveri teatel on Euroopa Liidu välisteenistus koostanud 15-leheküljelise strateegiadokumendi Türgi suhtes. Dokumendis on kirjas võimalikud Türgi vastased sanktsioonid, mis on seotud Ankara tegevusega Vahemerel.

"Türgi majanduse jaoks olulistele sektoritele tuleb kehtestada meetmed, näiteks turismiteenuste osutamise keeld. Liikmesriigid peaksid olema valmis inimestel mitte soovitama Türgisse reisida. Samuti on tuleb kehtestada teatud sektorites impordi- ja ekspordikeeld, näiteks energeetikasektoris," on kirjas dokumendis.

Euroopa turistid moodustavad suure osa Türgit külastatavatest turistidest. Türgi turismisektor toob aastas riigile sisse umbes 29 miljardit eurot.

"Umbes 41 protsenti Türgi ekspordist suundub Euroopa Liitu. EL on ka Türgis suurim investor. 2018. aastal investeerisid Euroopa Liidu riigid Türgisse 58,5 miljardit eurot," märgib dokument. "Kõik sanktsioonid tuleb siiski hoolikalt välja valida, et olla asjakohased."

Kõrge Euroopa Liidu ametniku sõnul ei hakka liikmesriigid siiski kunagi Türgi suhtes majandussanktsioone rakendama ja see aruanne on selles mõttes tühine oht.

Euroopa Liit arutab Türgiga seotud küsimusi iga-aastaste "laienemishinnnagute" käigus. Siiski on need hinnangud kaotanud oma varasema tähtsuse, kuna kumbki osapool peab vähetõenäoliseks võimalust, et Türgi võib kunagi Euroopa Liiduga ühineda.

"Erdogani kasvav võimu tsentraliseerimine on viinud Türgi EL-i peamistest põhimõtetest ja väärtustest kaugemale kui kunagi varem," teatas dokument.

Euroopa Liit peab samuti kiiresti valmistama ette võimalusi, et maksta Türgile toetust pagulastega toime tulemisel.

"Meil on tõeliselt kasulik jätkata viimaste aastate edulugu. Eelmisel aastal ületas Egeuse mere ainult 25 inimest. Enne Türgiga kokkulepet saabus Euroopasse aga tuhandeid sisserändajaid," teatas dokument.

Euroopa Liidu strateegiadokumenti Türgi suhtes arutavad liikmesriikide välisministrid esmaspäeval Brüsselis.