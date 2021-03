LAV müüs AstraZeneca vaktsiini teistele Aafrika riikidele

Vaktsiin jagatakse 14 Aafrika riigi vahel.

Lõuna-Aafrika Vabariik alustas vaktsineerimist AstraZenecaga veebruari alguses. Riik peatas aga vaktsineerimisprogrammi, kui uuring väidetavalt näitas, et AstraZeneca vaktsiin on vähem tõhus Lõuna-Aafrika viirusevariandi vastu.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on sellest ajast alates kinnitanud, et AstraZeneca on tõhus kõikide variantide vastu.

Aafrika Liit on hankinud kokku 270 miljonit vaktsiiniannust ja teatanud, et AstraZeneca vaktsiini kasutatakse hea meelega.

Lõuna-Aafrika Vabariik on tellinud Johnson & Johnsonilt ja Pfizerilt vaktsiine ja eesmärgiks on vaktsineerida kaks kolmandikku elanikkonnast. Siiani on riigis aga kasutatud vaid veidi üle 180 000 vaktsiiniannuse.