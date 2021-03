"Vaktsineerimisplaan on kavas üle vaadata, sest tootjad on meid teavitanud muutustest teise kvartali mahtudes," ütles kantsler.

Grebenkoviene lisas, et konkreetsetest kuupäevadest on hetkel keeruline rääkida, kuid olemasolevad arvud näitavad, et mai esimesel nädalal, nagu oli plaanis, ei saa massivaktsineerimisega algust teha.

"Praeguse info põhjal tuleb massivaktsineerimise algus edasi lükata," ütles kantsler.

Leedu on seni saanud 459 800 doosi koroonavaktsiini, neist on ära kasutatud 399 900 doosi.