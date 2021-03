Selleks, et suurendada inimeste usaldust AstraZeneca vaktsiini vastu, lasid president Gitanas Nauseda ja seimi spiiker Viktorija Cmilyte-Nielsen end Vilniuse keskpolikliinikus süstida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Ingrida Simonyte sai kaitsesüsti teises polikliinikus.

Leedu liidrid said vaktsineerimisvõimaluse pärast seda, kui terviseminister andis korralduse kanda president, valitsuse liikmed ja seimisaadikud eelisjärjekorras vaktsineeritavate nimekirja.

"Kahjuks võib mõnel olla kahtlusi, kuid minul neid ei ole. Olen alati öelnud, et kavatsen oodata oma järjekorda ning ootasingi, kasutades ettenähtud ettevaatusabinõusid. Pärast eelmise nädala pingeid otsustasime, et oleks väärt kahtluste ja arvamuste ümberlükkamiseks, nagu saaksid liidrid mingit paremat vaktsiini, valida AstraZeneca vaktsiin. Seega, selleks me seda teemegi," rääkis peaminister.