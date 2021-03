Seni kehtinud määruse kohaselt oli kutsealuste piirarvuks kehtestatud 3500, kuid eelnõuga kehtestatakse uueks piirarvuks 3401. Piirarvu muutmise tingis ajateenijate väljaõppega tegelevate isikute puudus.

Määruse eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et ettepaneku vähendada 2. jalaväebrigaadis ajateenistust alustavate kutsealuste arvu 99 võrra tegi kaitseväe juhataja.

Uue jaotuskava kohaselt vähendatakse 29. nädalal 2. jalaväebrigaadi kutsutavate arvu 366-ni (33 kutsealuse võrra) ning 42. nädalal vähendatakse kutsealuste arvu 404-ni (66 kutsealuse võrra).

Sellest tulenevalt väheneb ka üldine kutsealuste piirarv 3401-ni. Vabatahtlikult ajateenistusse asuda soovivate naissoost isikute arvus muudatusi ei tehta.

Seletuskirjas märgitakse, et kutsealuste arvu vähendamine on vajalik, et säilitada ajateenijate väljaõppe kvaliteet.

"On ilmnenud, et 2. jalaväebrigaadis esialgselt planeeritud mahus ajateenijate väljaõppe korraldamiseks vajaliku instruktorkoosseisu peale kasv on jäänud oodatust väiksemaks. Vähendatud ajateenijate arvu juures tagatakse 2. jalaväebrigaadi ajateenijatele nõuetekohane sõjaväeline väljaõpe."

2. jalaväebrigaad on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud kaitseväe struktuuriüksus, mis asub Lõuna-Eestis. Selle allüksus on ka Kuperjanovi jalaväepataljon, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet.