Lennujaama kommertsjuht: lähikuudel selgelt turismiks kohta ei ole

Tallinna lennujaamas lisandub aprillis kuus, mais 11 ning suve jooksul veel mõni sihtkoht, kuid nimekiri pole kindlasti lõplik ja lennud muutuvad iganädalaselt. "Lende võib tulla juurde, kui realiseerub positiivne stsenaarium, ja lendude avamine võib ka edasi lükkuda, kui teatud sihtkohas piirid lihtsalt ei avane või turistid ei ole oodatud," lausus Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul sooviksid kõik lennufirmad liine võimalikult kiiresti taasavada, kuid epidemioloogiline olukord Euroopas ei luba seda. Suvine lennuplaan on tema sõnul pigem ettevaatav.

"Lähikuudel selgelt turismiks ei ole veel kohta. Suvine lennuplaan kehtib märtsi lõpust kuni oktoobri lõpuni. Lennufirmad suvises lennuplaanis tegelikult ütlevadki välja, mida nad plaanivad terve suve jooksul. See on selline majakas, kuhu poole inimesed võiksid mõelda või liikuda. Praegu on mõistlik täita reegleid, mida riigid on kehtestanud, püsida terve, hoida distantsi, ja kui olukord paraneb, siis reisimisega taasalustada," lausus Pärgmäe.

Eestlased pole võrreldes mõne muu Euroopa rahvaga massiliselt soojale maale lendamist alustanud. Praegu on Tallinna lennujaamas avatud kaks tšarterreisi: Egiptusesse ja Kanaari saartele. "Lendude tihedus pole väga suur. Aga lennukite täituvus on hea, ja nii palju, kui me tagasisidet oleme saanud, siis inimesed ei lähe üheks nädalaks, vaid pigem planeeritakse reise mitmeks nädalaks, et veeta teises keskkonnas aega, kui nagunii omas kodus aega veeta ei saa," rääkis Pärgmäe.

Pärgmäe hinnangul on tänane olukord siiski parem kui mullu kevadel eriolukorra ajal.

"Mullu märtsis eriolukorraga lendamine lõppes peaaegu täielikult. Aprillis läbis Tallinna lennujaama 3000 reisijat, aasta varem oli neid olnud peaaegu 300 000. Praegu läbib Tallinna lennujaama kuus 25 000 kuni 27 000 reisijat. See on minimaalne number nende reisijate osas, kellel on vaja reisida mingil põhjusel, kas perekondlikul või äripõhjusel. Ma arvan, et lähikuudel on see arv samasugune ja me väga loodame, et äkki näiteks juunikuust võiks see number hakata kasvama," lausus Pärgmäe.