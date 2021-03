Tallinn loodab turismisuve ja suveüritused päästa Soome turistide abiga

Tallinna linn teeb ettevaatlikult plaane turismisuveks ning loodab, et koostöös Helsingiga saab suvel pealinna meelitada Soome turiste. Praeguseks on otsustatud, et vanalinna päevad ikkagi toimuvad, kuid alles augustis.

Tallinn on suurim turistide tõmbekeskus Eestis, kuid teadmatus, kas viiruse levik saadakse pidama ning millised saavad olema valitsuse otsused, ei luba vähemalt suve esimeseks pooleks selgeid plaane teha ei linnal ega eraettevõtjatel. Tallinna linnavalitsuses kaalutakse praegu, kui õigustatud on üldse maksumaksja raha meelelahutusele kulutada, ütles ERR-ile abilinnapea Aivar Riisalu.

Riisalu sõnul on linnal olemas praktiline kogemus talvest, kui koostöös ettevõtjatega korraldati piirangutele vaatamata jõuluprogramm. "Aga kuna talvine olukord oli suhteliselt stabiilne ja nakatumisnäitajad ei olnud väga kõrged, siis praegune olukord on pannud meid mõtlema, kas meil on moraalset õigust kulutada ressurssi situatsioonis, kus üritused tuleb ära jätta," lausus ta, lisades, et talvel läbiproovitud mudelit üritatakse suvel siiski rakendada.

Ühe otsusena tõsteti juunis toimuma pidanud vanalinna päevad augustisse. Riisalu sõnul on ka ürituste korraldajatega suheldes tulnud välja, et juunisse väga palju asju ei planeerita. "Juuli kipub muutuma esimeseks kuuks, kus kõik proovivad oma asju panna," nentis ta.

Tallinn hakkab ettevõtjatelt suveks ideid koguma portaalis visittallinn.ee, edasi tegeleb nendega linna ettevõtlusamet. Lisaks hakkab linn kevadel korraldama iga kahe nädala tagant kokkusaamisi ettevõtjatega.

Pilgud Soome poole

Kui aprilli lõpuks on vähegi selge, milliste piirangutega soovib valitsus edasi minna, on Tallinn valmis oma turunduskampaaniaga edasi minema, ütles Riisalu. Soome turistide Tallinna toomiseks tehakse koostööd Helsingiga.

"Räägime Helsingiga läbi – laialdast turismi maailmas vaevalt tekib – ja proovime luua valmisolekut selleks, et sellele ürituste programmile, mis meil tekib, õnnestub vähemalt põhjanaabrid meelitada," ütles Riisalu.

Riisalu sõnul on soomlased tänavu suvel, kui turisminäitajad jäävad nagunii väga tagasihoidlikuks, Tallinna turunduskampaania peamine sihtgrupp, näiteks Läti poole pilku ei pöörata.

"Lätiga on, jah, keerulisem. Olgem ausad: üheksast-kümnest miljonist (tavapäraselt) Tallinkiga sõitjast on pooled soomlased. Kui me sellest kolmandiku kätte saaks, oleks ka see juba rohkem kui miljon inimest. Vaevalt me seda saame, aga vähemalt proovime. Me ei saa ka hulluks minna: me oleme täna maailma juhtriik koroona levimises. Selles olukorras suuri plaane teha... Peame avaliku rahaga ikkagi mõistlikult käituma, vaatama asjaoludele otsa: kui olukord ikkagi ei võimalda, siis ei ole mõtet raha põletada," rääkis Riisalu.

Mõnevõrra loodetakse Tallinna linnavalitsuses ka Euroopa vaktsiinipassi käikulaskmisele, mis võib pealinna turismisuve võimalusi avardada, ütles abilinnapea. "Ja kui riigil on nii paljugi oidu, et lennuliiklust piirama ei hakata. Ja laevad sõidavad. Loodan, et saame midagi päästa," nentis Riisalu.

Raekoja platsil asuv restoran mullu suvel. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Välikohvikuid linn toetab

Pealinna kesklinna tänavate lahutamatuks osaks on kevadel ja suvel olnud väliterrassid söögi- ja joogikohtade ees. Praeguse seisuga on Tallinn vabastanud linna maal asuvad väliterrassid rendi maksmisest aprilli lõpuni. Kas seda pikendatakse läbi suve, pole veel selge, kuid Riisalu sõnul on võimalik, et linnavalitsus sellise eelnõu linnavolikogu otsustada viib. Tänaseks sellist otsust veel tehtud pole.

"Kui valitsus piiranguid ei pane, siis me välikohvikuid kindlasti väga soosime. Täna meil on aprilli lõpuni rendivabastus ja ma olen igati veendunud, et me seda protsessi tahame igati toetada," lausus abilinnapea.

Riisalu sõnul on välikohvikud praeguste piirangute ajal väheseid mõtestatud asju, mida inimesed väljas liikudes teha saavad. "Neid reegleid, 2+2 ja mis need veel on, arvestades võiks välikohvikutel olla suur tulevik sel suvel," ütles ta.